Netflix《體能之巔》爭議不斷 韓媒揭一男子持武器對女友施暴
撰文：聯合新聞網
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【體能之巔】Netflix與韓國MBC電視台聯合製作推出生存競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》，因有「真人版魷魚遊戲」之稱，開播後話題飆升，參賽者們健美身材更是非常有看頭，一眾美女猛男舞者為節目累積不少人氣，而參加戀綜《單身即地獄》後爆紅的車炫承、「小愛爸」秋成勳都參加該節目，話題不斷。
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然而有各界紅人加盟讓該節目吸睛，卻也爆發選手爭議，先是選手金多英被爆校園欺凌，冠軍賽中斷不公平爭議，昨日（2號）再傳出選手對女友施暴遭逮。
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據韓媒報導，《體能之巔：百人大挑戰》中一名「國家代表隊」出身的31歲選手於上個月23日在江南區清潭洞某住宅持武器對女友施暴，26日被依「涉及特殊暴力」逮捕。韓媒「KBS」則曝光受害者穿著睡衣從家中逃離的畫面。
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