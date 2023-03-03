Netflix《體能之巔》爭議不斷　韓媒揭一男子持武器對女友施暴

【體能之巔】Netflix與韓國MBC電視台聯合製作推出生存競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》，因有「真人版魷魚遊戲」之稱，開播後話題飆升，參賽者們健美身材更是非常有看頭，一眾美女猛男舞者為節目累積不少人氣，而參加戀綜《單身即地獄》後爆紅的車炫承、「小愛爸」秋成勳都參加該節目，話題不斷。



【相關圖輯】《體能之巔》10大選手邊個最紅？數據揭秘秋成勳不敵呢個爆肌男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

然而有各界紅人加盟讓該節目吸睛，卻也爆發選手爭議，先是選手金多英被爆校園欺凌，冠軍賽中斷不公平爭議，昨日（2號）再傳出選手對女友施暴遭逮。

【圖輯】點圖放大看更多選手金多英IG美照👇👇👇

+ 20

據韓媒報導，《體能之巔：百人大挑戰》中一名「國家代表隊」出身的31歲選手於上個月23日在江南區清潭洞某住宅持武器對女友施暴，26日被依「涉及特殊暴力」逮捕。韓媒「KBS」則曝光受害者穿著睡衣從家中逃離的畫面。

【同場加映】港版《體能之巔》搵咩人拍最好？ 「小巨人」鍾培生出場勁有睇頭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

劉冠廷、孫可芳私密對話曝光！女直白：「來做愛吧」

BL劇激情親密戲太害羞 男星重看畫面嬌嗔：原地爆炸！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】