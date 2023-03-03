「國師」王貽興講尖沙咀四級火　遭網民嘲係神棍：同林作有咩分別

尖沙咀中間道海員之家重建地盤發生火警，昨晚周四（2日）晚上11時11分，大廈高層位置突然冒出火光，火勢蔓延，圖片可見幾乎「燒通頂」凌晨1時46分將火警升為四級，火屑亦波及最少5幢大廈。今日（03/03）由作家轉型為「紫微斗數老師」的王貽興就在IG分帖分享自己對這次大火的睇法，還表示「大家今個閏二月都要小心」，指今個月還可以有其他意外發生。



王貽興講及昨晚尖沙咀四級火。（IG截圖）

不過大部份網民似乎不太相信他的說法，還表示他的教授的教學班只是「好X入門」，也有網民坦言，其實香港每年每月都會發生意外，發生火災不足為奇，寫道：「火災警告紅色，我都知易火燭啦。」還有人留言挖苦：「國師又中。」不過也有人表示沒有追蹤他的動向，想不到他竟然變成了「神棍」，還有人直言他只需要一星期開兩班紫微斗數教學班，每日教授幾小時就可以輕鬆月入4至5萬。

網民留言好mean。（網上截圖）

現年46歲的王貽興一向以才子、作家形象示人，中大中文系畢業的他歷年來寫過不少報刊欄目以及多部廣播劇、電視劇、電影的編劇，同時他亦主持、參演過《VR驅魔人》、《黑巿》、《Do姐有問題》《最緊要正字》等多個劇集、節目，不過自2020年參演ViuTV劇集《黑巿》後，他就甚少出現在幕前，原來他最近轉行專攻紫微斗數，還開班授徒。

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