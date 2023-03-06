浪漫速成班︱三大爛尾位無阻收視　全道嬿鄭敬淏刷新大結局好成績

由全道嬿（前譯全度妍）和鄭敬淏主演的《浪漫速成班》昨晚（5日）播出大結局，雖然劇集播到後半部爛尾聲音頗大，但卻在最後一集刷新了17.038%的最高收視，似乎無阻觀眾追劇的興緻。今天就來與讀者重溫三大爛尾位，未知各位又會否有同感呢？



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浪漫速成班︱50歲全道嬿遭批老土 大滿貫影后超搶手男星爭住合作

《浪漫速成班》大團員結局，創下超過17%的高收視。（劇照）

1.愛情劇變懸疑劇追看度大滅

《浪漫速成班》憑全道嬿和鄭敬淏這對愛情線吸引觀眾，可是去到愈後半反而集中在揭開彈珠殺人犯身份上，加上劇中「海伊」遇上綁架後再被車撞至昏迷，漸漸走向了懸疑劇的方向。最後彈珠殺人犯被發現是鄭敬淏助手後，他卻草草自殺了結了生命，劇迷質疑浪費了前面一系列的鋪陳。

鄭敬淏助手真正身份被揭後草草了結了生命，令人十分愕然。（劇照）

2.「海伊」生母出現煩人又多餘

作為忠實觀眾必定知道，「海伊」生母早早就拋棄了她卻在女兒出事後隔十多年現身。生母在15集再出現也表明是為了錢而來，但高調又煩人的人設引起不少劇迷不滿。昨晚一集中，生母又突然醒覺，為了不破壞「海伊」與全道嬿一家的關係，決定不勉強帶走女兒，難怪觀眾大批是最多餘的戲碼之一。

劇迷大批「海伊」生母是全劇最煩人角色。（劇照）

3.男女關係錯亂險變狗血劇？

早在「金榮珠」和「南才友」這一條愛情線突如其來出現時，不少觀眾已投訴覺得反感，但二人卻感情突進，大結局甚至有了孩子，險變狗血劇一樣無理。此外一直在學校中對「海伊」公開追求的「建厚」卻突然與少有交集的「秀雅」湊成一對，感覺像是編劇強行安排的皆大歡喜式Ending一樣。

「金榮珠」和「南才友」竟然發展到懷孕階段。（劇照）

對於網上對《浪漫速成班》的批評，編劇亦有回應坦言這次的確有些少過度的慾望。她講到劇集想講述人生中各有故事，包括喜怒哀樂和煩惱等，但大家始終能戰勝所有困難，所以安排了一個有趣但又非顯而易見的結局，希望觀眾能感受到演員們充滿生命力的演出。