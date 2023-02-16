周揚青靠一食物維持45kg　30+歲必學4大保養術：百香果檸檬水美白

【周揚青｜保養凍齡】內地網紅周揚青當年狠斬9年情，與小豬羅志祥分手後，感情狀況一直受關注。現年34歲的周揚青，去年被揭與細10年小鮮肉行街，對象是男團成員段星星。早前更有網民發現她進出知名婚紗店，正當大家以為好事近時，周揚青日前在吳千語的影片中，解答感情仍在「單身狀態」，打破要結婚的傳聞。周揚青即便年屆30歲以上，整個狀態依然保持很好，甚至與差10年男星傳緋聞，都沒違和感，到底她是怎樣保養的呢？



【周揚青｜保養凍齡】揚青即便年屆30歲以上，整個狀態依然保持很好，甚至與差10年男星傳緋聞，都沒違和感。(IG@gracechowwwww)

【周揚青｜保養凍齡】周揚青日前為時尚網站拍片，被吳千語問到情人節穿搭時，她突然表示現時單身。(周揚青微博)

周揚青日前被網民拍到，她與異性走出婚紗品牌VERA WANG的專門店，引起不少人猜測。不過，周揚青日前為時尚網站拍片，被吳千語問到情人節穿搭時，她突然表示現時單身，並補充與姊妹們約會的情人節服飾。雖感情狀態懸空，但周揚青仍積極裝備自己，更有著不少30+歲保養心得，讓自己維持年輕狀態。

【周揚青｜保養凍齡】周揚青最為人熟知的是，會利用百香果和檸檬沖水飲用，令肌膚更顯白滑。(IG@gracechowwwww)

周揚青30+女生必懂的保養法則一：百香果檸檬水

周揚青不時都會在自己的為交平台，分享護膚保養心得。隨時間成長，新陳代謝減慢，愈多角質積聚臉上，造成暗沉，加上衝事業沒空打理自己，因此都追求快捷方便及有效的做法。周揚青最為人熟知的是，會利用百香果和檸檬沖水飲用，令肌膚更顯白滑。她曾言這是其化妝師的推介，只要認真飲約3個月，肌膚便是明顯變白。由於百香果富含維他命A、B2及C，有效抗氧化，減少肌膚炎症，而檸檬則可美白，因此兩者加起來的話，對護膚有不俗的幫助。

【周揚青｜保養凍齡】周揚青曾分享使用眼霜的按摩法。(IG@gracechowwwww)

周揚青30+女生必懂的保養法則二：抗紋3步塗眼霜

女生多愁善感，常做出不同神情，以致30歲打後，表情紋開始漸現，特別是眼周位置，淚溝和眼袋都更顯眼，眼皮亦會下垂，還會長出魚尾紋，若不趁早阻止，恐怕將來後悔莫及。周揚青曾指出近年多了表情紋，尤其是在妝後更易看出，因此特別注意塗護膚品時的按摩手法。她曾分享自己使用眼霜的做法，會以無名指的指腹力，由眼尾位置輕點向眼頭，直至眼霜吸收為止。然後她會取出一點眼霜，由內向外畫圈，以促眼周循環，減少黑眼圈形成。最後她再沾眼霜，另一隻手則撐開眼尾，並將眼霜塗在眼尾打圈，讓眼部肌膚都可吸收到精華。

【周揚青｜保養凍齡】身高達165厘米的周揚青，曾公開體重僅得44.6公斤。(IG@gracechowwwww)

周揚青30+女生必懂的保養法則三：減肥青瓜餐單

對於30歲以上的女生而言，減肥是件更難的事，需花更多的力量，去鍛鍊出肌肉。不過身高達165厘米的周揚青，曾公開體重僅得44.6公斤，雖然不太會戒口，都會靠青瓜來減肥。她公開自己的3日青瓜餐單，配搭乳酪或雞蛋，來補充整日的蛋白質能量。專研肥胖問題的醫學博士工藤孝文解釋，青瓜含有消脂的酵素「磷脂酶」，對減重有幫助。

【周揚青｜保養凍齡】周揚青還曾表示，平日都會浸浴保養。(IG@gracechowwwww)

周揚青30+女生必懂的保養法則四：浸浴嫩膚去印？

除了控制飲食，周揚青還曾表示，平日都會浸浴保養，不僅可以放鬆身心靈，還可促血液循環，同時可助減肥及護膚。周揚青也曾在社交媒體親證，浸浴可助肌膚滑嫩，讓毛孔適時呼吸，連暗瘡和粉刺都明顯減少，因此大家不妨也試試。