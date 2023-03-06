羅志祥周揚青驚傳世紀復合　微博回應：後來我才意識到自始自終…

大陸網紅周揚青和男星羅志祥自2020年分手後，感情備受外界矚目，雖近年她嘗試兩段戀情，但僅維持短期關係，今年2月周揚青才間接承認和小10歲藝人段星星戀情告吹。未料，分手近3年的周揚青和羅志祥昨（5）日被傳出疑似復合，而周揚青也針對傳聞，發文回應了。



大陸八卦自媒體「懂瓜呱」4號在微博發文爆料「某頂流男星跟富二代女友復合了」並曝光線索，指女方是個網紅富二代，和男星在一起多年，且「過兩年結婚也不是沒可能」，立即掀起網友熱烈討論，狂猜兩位主角的真實身分，「是羅志祥跟周揚青？」但也有不少網友認為是假消息。

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而稍早周揚青針對傳聞在個人微博上更新影片，寫下：「這段視頻就是我對今天rs（熱搜）的回應。」內容是她先前外出旅遊時所拍的系列美照，並配上旁白表示，她一直在找一個能鼓勵她、支持她，及讓她快樂且無條件愛她的人：「後來我才意識到，自始自終，這個人，就是我自己。」藉此發文否認謠言，澄清自己目前單身。影片曝光後，也吸引網友大讚：「太讚了，姐請一定要獨自美麗，別吃回頭草。」

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