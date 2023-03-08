篠崎泫疑介入陳零九10年戀情做小三　狼人殺3女神IG發文鬧狐狸精

【狼人殺／五堅情／陳零九／篠崎泫】陳零九上月跟交往10年的網紅呼呼分手，情變後流言四起，台媒「鏡週刊」報導兩人之間疑似遭篠崎泫介入，甚至與他們同為「狼人殺」團體的徐凱希、紀卜心、荳荳都曾意有所指發文表示討厭狐狸精，因未指名道姓反而增添想像空間。不過陳零九日前受訪鄭重否認情變跟篠崎泫有關，兩人就是朋友關係。



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「鏡週刊」報導陳零九跟呼呼分手之後，周遭友人陸續選邊站，紀卜心曾發文「現在才發現三觀不正的狐狸精才是最討厭」、荳荳則貼出「一隻狐狸」繪本封面說「做見不得人的事，不怕有報應嗎」，遭疑充滿針對性，也讓陳零九情變原因引起網友熱議。

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而陳零九上周與所屬的五堅情在香港開唱，會後稱心情平靜，情變原因只有自己跟呼呼以及好友知道實情，不希望感情生活繼續被放大，接下來任務就是搞定自己，再來才會考慮感情，否則只會重蹈覆轍。那有復合可能性嗎？他說：「沒辦法給各位答案，現階段就專注在自己身上。」

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