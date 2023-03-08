蔡天鳳案｜兩被告潘女與遊艇職員林男相識　曾多次合照證兩人關係

蔡天鳳碎屍案昨日（7/3 ）有新進展，警方再拘捕一名潘姓女子，涉嫌協助罪犯由香港潛逃往澳門，被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。案件今日在九龍城裁判法院提堂，裁判官將案件押至5月8日再聆訊，與早前拘捕的一名遊艇公司職員案及謀殺案一同處理，潘姓女子准以現金5萬元保釋。事件至今，被捕人數增至7人，除了前夫一家四口，還有遊艇公司林姓職員、前家翁的47歲姓伍情婦和前夫鄺港智的女性友人潘姓女子。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

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潘姓女子涉嫌介紹遊艇公司給被告而被捕，昨日傳媒翻查其Instagram，她除了上載不少煮食食譜及製成品外，更與不少明星藝人合照，而與關楚耀更有多張合照，曾一齊食飯。

同關楚耀好老友。（IG 圖片）

在她的IG上，也有不少與其中一名被告—遊艇公司林姓職員的多張合照，她曾在一個IG post上寫上「雖然經常說在心中但也要再次說謝謝我的兩位醉徍酒兄🤪送我這份有意義禮物還一早為我訂做的」，以「在心中」來認容兩人的關係。

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Abby與老公及四名子女：

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