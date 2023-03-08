蔡天鳳案｜兩被告潘女與遊艇職員林男相識 曾多次合照證兩人關係
撰文：蔣嘉達
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蔡天鳳碎屍案昨日（7/3 ）有新進展，警方再拘捕一名潘姓女子，涉嫌協助罪犯由香港潛逃往澳門，被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。案件今日在九龍城裁判法院提堂，裁判官將案件押至5月8日再聆訊，與早前拘捕的一名遊艇公司職員案及謀殺案一同處理，潘姓女子准以現金5萬元保釋。事件至今，被捕人數增至7人，除了前夫一家四口，還有遊艇公司林姓職員、前家翁的47歲姓伍情婦和前夫鄺港智的女性友人潘姓女子。
點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
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潘姓女子涉嫌介紹遊艇公司給被告而被捕，昨日傳媒翻查其Instagram，她除了上載不少煮食食譜及製成品外，更與不少明星藝人合照，而與關楚耀更有多張合照，曾一齊食飯。
在她的IG上，也有不少與其中一名被告—遊艇公司林姓職員的多張合照，她曾在一個IG post上寫上「雖然經常說在心中但也要再次說謝謝我的兩位醉徍酒兄🤪送我這份有意義禮物還一早為我訂做的」，以「在心中」來認容兩人的關係。
點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
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Abby與老公及四名子女：
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。