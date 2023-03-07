蔡天鳳案｜消息﹕前夫女友人涉協助罪犯內地落網 移交香港警方
撰文：凌逸德
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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕6人，其中前夫一家四口及一名遊艇公司職員已被落案起訴。消息指，再有一名29歲女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）上午被遣返香港及移交香港警方。中午12時許，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫帶隊，將疑犯押往天水圍警署。據悉，疑犯為前夫鄺港智的女性友人。
▼3月7日下午12時許，內地落網女疑犯被押回天水圍警署▼
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蔡天鳳碎屍案被告及被捕人士：
1.前家翁鄺球：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊
2.前大伯鄺港傑：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊
3.前夫鄺港智：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊
4.前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正罪，將於5月8日再提訊
5.前家翁情婦伍姓女子：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查
6.遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊
▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼
▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。警方再落案起訴一名遊艇公司職員林舜一項協助罪犯罪。最新，一名女子於內地落網，被移交香港警方，涉嫌協助罪犯罪。