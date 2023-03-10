賭王公子何猷君亮相藝術晚宴難掩貴氣　四太愛子心切親自到場傍實

已故賭王何鴻燊四太梁安琪一向熱愛交際，密密亮相各大社交場合，為子女打點前路。早前何猷亨首次進軍影壇，客串拍攝澳門本地電影《與你相遇的日子》，後又出席開鏡儀式，四太亦有現身，站在C位合照。

何鴻燊與四太梁安琪與其中三位兒女，何超盈、何猷君、何猷亨。(momomarioho@Instagram)

近日內地著名畫家方力鈞首次於澳門舉辦個人展覽，方力鈞是當代藝術畫家，畫作成交價達至數十萬甚至過百萬。四房公子何猷君亦有出席方力鈞的藝術晚宴，剛當選湖北省政協不久的他近來今次出席是次活動，相信是希望促進中澳交流，何猷君身穿白色外套、黑色長褲和白色波鞋，難掩貴氣；又與在場人士親切合照，十分貼地。

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四太梁安琪亦傍到實，在旁邊一臉慈愛地看住兒子，眼神十分關切。四太衣着休閒，妝容清淡，與早前出席開鏡儀式的形象相差頗遠，似乎為了不搶去兒子風頭而特意低調打扮，但一樣霸氣搶眼又高貴。

何鴻燊、何猷君、四太梁安琪等人。（何猷君微博圖片）

何猷君除了衝刺事業外，更不忘照顧家庭，陪伴妻兒。近日有內地網友於上海街頭偶遇何猷君陪太太奚夢瑤，兩人並肩走在路上，十分親密。有網友指出該處是華山公寓附近，華山公寓是上海頂級豪宅，售價至少四千萬港元，早有傳何猷君一家人居住該地。另一名上海網友又偶遇何猷君抱住大兒子，與奚夢瑤逛街，認真是好爸爸！

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