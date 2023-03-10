42歲張栢芝三八婦女節罕曬媽媽近照　精靈大眼凍齡混血美貌超逆天

42歲張栢芝與謝霆鋒誕下謝振軒（Lucas）和次子謝振南（Quintus），後又與神秘男友誕下幼子Marcus，榮升三子之母，依然索爆。張栢芝三個仔仔都遺傳到父母強大美貌基因，靚仔又有型。

張栢芝與三個仔仔。(微博圖片)

昨日（8/3）是三八婦女節，一向積極經營社交網的栢芝於抖音拍片，罕有曬出媽媽合照。栢芝媽媽戴莎妮（Davies Shally）是中英混血兒，五官立體標緻，年輕時一樣風華絕代。合照中，栢芝媽媽一頭短捲髮示人，穿上背心，皮膚白淨，淡妝打扮，眼大大勁精靈，以熟女之齡來說絕對算得上Keep得極好；旁邊的栢芝則戴上綠色口罩，媽媽輕輕攬住栢芝，兩母女感情融洽。

栢芝二仔Quintus已經高過媽媽。（影片截圖）

栢芝指媽媽在她心中「獨一無二」。網友紛紛大讚媽媽好靚女，「你看人家母親的骨相氣質，所以說遺傳和重要」、「天啊，這是她媽媽，我還以為是她的朋友呢，她媽媽真年輕」、「張栢芝媽媽的那雙眼神好有神」。

網友早前發文指偶遇栢芝時二仔眼神犀利：

栢芝小時候經濟拮据，父母經常嘈交，戴莎妮一度想將2歲的栢芝賣給定居在美國的朋友，但最後因不捨得而沒有成事。後來戴莎妮離婚，本想帶走女兒，但前夫不同意。雖然自小家庭破碎，但栢芝與媽媽的關係依然親密，有傳栢芝誕下三子後，全家使費一度被閂水喉停止接濟，戴莎妮決定自食其力，在九龍城一間烘焙店打工做售貨員，其後再轉揸Uber搵食，認真犀利。

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