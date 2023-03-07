39歲苟芸慧生酮飲食三星期變激瘦V字臉　美貌重上巔峰轉型做食播

39歲苟芸慧婚後淡出幕前，近年低調生活，卻不時傳出與老公陸漢洋婚變，兩人從未出面回應，近來又傳出陸漢洋成功以誠意打動太太，挽回婚姻。不過苟芸慧一直以來都懶理是非，常於社交網上曬出減肥心得，引來不少網友留言。

苟芸慧與陸漢洋近年屢傳婚變。 (ig@joyfulck)

苟芸慧曾因身體甲狀腺問題身形暴脹，高達170磅。近日她於社交網分享表示，現正進行生酮飲食減肥法，到第8天時已成功減了2公斤，現已堅持了三個星期，日前她透露因要練肌肉，需補充蛋白質，更會撥出兩天斷食。從苟芸慧曬出片段可見，她日常多吃魚、蔬菜、沙律、肉扒，菜式十分豐富。

苟姑娘就算有肉地仍然靚到癲。(VCG)

苟芸慧日前確實消瘦不少，從最新片段可見，苟芸慧下巴的肉消失，重現V字臉，精神奕奕、皮膚白滑，美貌重回巔峰狀態。苟芸慧留言透露是在醫生指導下進行生酮飲食，故建議其他人不要隨便自行模仿。

苟芸慧曾因甲狀腺問題高達170磅。（VCG）

苟芸慧更似乎想轉型做食播，詢問網友：「你們覺得我適合做吃播博主嗎？朋友說試一下把自己吃東西的樣子錄下來」她又指不知道要錄甚麼，故表演食花，估計應是Fine Dining用以伴碟的食用花。不少網友稱讚苟芸慧太靚女，拍甚麼都好睇。

點擊睇苟芸慧激瘦V字臉和表演食花：