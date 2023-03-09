韓男團DKZ成員否認加入攝理教　網民翻過去畫作疑講大話？

Netflix 紀錄片《以神之名：信仰的背叛》開播後，大眾對攝理教和鄭明析的關注度急升。韓國男團DKZ成員庚潤近日也陷入了邪教爭議，網民發現他父母經營的咖啡店疑是攝理教據點。公司雖然急發文表示庚潤並不知情，但他過去的畫作卻被翻出疑有講大話之嫌。



23歲的庚潤先是被爆父母是攝理教教徒，經營的咖啡店疑是攝理教平時的聚會場所，與他們一家關係親近的姨母更是攝理教牧師，庚潤曾在電台中提及姨母會為DKZ成員祈禱。事件被揭發後，DKZ所屬公司急發聲明表示庚潤本人沒有接觸過攝理教，父母亦已馬上退出教會並向大眾道歉。

網民發現庚潤父母親經營的咖啡店招牌是由鄭明析親自題筆。（網上圖片）

正當以為事件告一段落，有眼利網民翻出庚潤過去畫作，發現他不只一次畫出長有樹的岩石，即鄭明析故鄉月明洞內有的岩石，在攝理教教義中稱是鄭明析創造的奇蹟。網民更發現庚潤曾講過母親建議他借畫畫回顧自己，長有樹的岩石寓意組合同樣由谷底開始，想表達其堅韌成長的意思。由於非單一次巧合，因此質疑庚潤實質也是教徒一名，質疑有說謊之嫌。

庚潤過去不只一次畫過長有樹木的岩石。（網上圖片）

網民提出庚潤家人曾從鄭明析獲得親筆招牌，必定是有着非凡地位的教徒，不可能輕易就脫離攝理教外，與父母關係非常好的庚潤亦不可能沒有接觸過相關資訊。過去畫作和言論被翻出後，有網民甚至直言庚潤思想或已不自覺地被影響及洗腦，留言希望公司為了保護其他成員，馬上讓庚潤退出組合。

23歲的DKZ成員庚潤近日捲入邪教爭取。（FB/@dkzdyofficial）