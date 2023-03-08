以神之名｜DKZ庚潤被爆涉及邪教活動　認衰卻因一關鍵被粉絲追擊

【以神之名／Netflix／DKZ庚潤】自《以神之名：信仰的背叛》於2023年3月3日在Netflix上架之後，即刻登上韓劇類別中排名第一，受到了廣泛的關注。《以神之名：信仰的背叛》所提到四大韓國邪教領袖的所作所為更是讓人感到害怕、毛骨悚然。隨著相關話題越演越烈，曾經遭受此事影響的受害者也紛紛勇敢站出來，說明自己慘痛的遭遇，從而揭露韓國邪教組織的正面目。



近日，在韓國論壇上，有網民爆出韓國男子組合DKZ某位元成員疑似涉及邪教活動，引起了大眾的不滿。網民表示，身為組合內最年長的庚潤（Kyoung Yoon）曾在電台節目中表示他的姨媽經常會為成員們進行禱告，希望他們在組合活動期間能夠一切順利。對此，這段採訪讓不少網民認為庚潤口中親近的姨媽便是邪教成員之一。

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該網民還稱，庚潤父母所經營的企業是讓教會人員彙集的場所之一。消息一出，即時引起了韓國各大傳媒的爭相報導。對此，庚潤的所屬經紀公司Dongyo Entertainment隨後作出聲明，宣稱庚潤並未參與過與節目提及的相關內容，甚至還以為父母經常去的教會僅是一所普通的教會。

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聲明中還表示，庚潤家人已經立即停止運營該企業，同時也馬上退出教會，且表示日後不會再與該教會進行任何的聯繫。最後，庚潤向大眾致上真誠的歉意，表示自己的無知不能成為藉口，讓大眾不要對此事進行過度的推測或提及。

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儘管如此，此聲明並未平息粉絲們熊熊的怒火，紛紛要求庚潤即刻自行退團，為自己的過錯負起責任，以免影響組合後續的發展。雖然知錯能改是好事，但沒想到偶像竟然會與邪教活動有關，簡直是驚呆了。

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