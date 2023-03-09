攝理教洗腦陰招曝光　韓女星揭調教過程：學姐勸被摸一下比較好

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露宗教背後的黑暗面，其中被稱為韓國四大邪教之一的JMS（攝理教），教主鄭明析以上帝的名義誘騙女信徒，私生活淫亂不堪，染指各地女性，從香港、台灣、南韓都有受害者。南韓演員鄭佳恩就曾差點落入圈套，夢想當模特兒的她，曾加入「藝術團」，卻被學姐勸說「給老師摸一下會比較好」，她發現該教團不對勁機警逃離。



【圖輯】教主鄭明析被指「偏愛170厘米以上的女子」點圖放大看更多鄭佳恩IG美照👇👇👇

+ 23

鄭佳恩2010年曾在談話性節目《強心臟》入行初期的危機，從小夢想當模特兒，年紀輕輕的她，為了省錢報名低價的走台步課程，該課程是由「藝術團」開設，進去卻先被要求祈禱，雖然心中充滿疑問，但她試圖說服自己：「既然是為了學習走台步而來，那就先專注在走台步課程上好好地用心學吧。」

【圖輯】點圖放大看備受爭議的「鄭明析共浴5裸女片段」及更多衝擊畫面👇👇👇

+ 21

大約經過兩、三個月，學院的相關者表示「終於時機到了」、「我們來去跟老師見面吧」，鄭佳恩被帶到山中的隱密環境，那裏聚集的全國各地慕名而來的人，令她震驚的是，該名被尊稱為「老師」的人物，竟然只穿著游泳褲坐在類似溫泉的浴池裡，而他的身邊圍繞著數名同樣穿著泳衣的女性服侍著他。

【圖輯】點圖放大看方力申新歡葉萱（Maple Yip）2022年3月16號指控鄭明析性俊的記招畫面👇👇👇

+ 7

鄭佳恩因為受訓課程練到脖子、腰都在痛，學院學姐卻建議她：「佳恩，如果妳這麼痛的話，給老師摸一下會更好。」她信以為真前去找「老師」，但她非常幸運，老師當天不在，因此沒有見到面。而她後來也退出該藝術團，仔細回想這段課程，她驚恐地說：「好險沒有見到老師，是很驚險的瞬間。」

【圖輯】方力申新歡葉萱（Maple Yip）提被性侵經歷即爆喊（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 8

攝理教教主鄭明析偏愛170厘米以上的貌美女子，也常問信徒「想不想當模特兒」，並在全國各地設立模特兒學院，負責營運的相關人士都尊稱他為「老師」。鄭佳恩2010年在節目上的爆料，與鄭明析的作為不謀而合，如今紀錄片播出後，她的爆料內容也再度被挖出，粉絲驚恐表示「好險她沒見到老師」、「太可怕了」、「好噁心居然自己訓練模特兒」。

【相關圖輯】以神之名｜網民入攝理教3年稱「信徒都很善良」一原因難退出教會（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】