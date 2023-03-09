以神之名｜Maple親解沉迷邪教原因 爸爸露面力撐：為妳驕傲！
Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國攝理教教主鄭明析借宗教之名性侵近千明女信徒，受害人包括方力申女友Maple葉萱，事件引起極大迴響。在紀錄片的第三集尾段，Maple決定要挺身而出，揭發鄭明析的變態惡行，而父親亦現身力撐愛女。
紀錄片中，Maple講述自己加入攝理教的原因及詳細講述被鄭明析性侵的過程，最後更播出了Maple與爸爸的視像對話。葉爸爸以廣東話表示：「我女兒像現在這樣鼓起勇氣，站出來指控那個人，那我一定會站在妳身邊支持你。哪怕有人對妳指指點點，我都打從心底為妳驕傲。」
另外，Maple亦透露了自己就讀中五時遭同學排擠，加上與父母感情不好，男女關係混亂。後來，在銅鑼灣遇上攝理教的信徒，收到對方來電時，對方以聖經內容為自己解答難題，對於有一個所謂全能的神會這樣愛自己而感動，才踏上沉迷邪教之路。
Maple直言現在最想要的就是打贏官司，讓人們相信自己說的話，只要有一個人站出來揭露真相，就不會再有受害者。在這段時間，Maple為了平息心中的憤怒而學習畫畫，更因而發掘到全新才能。
攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。葉萱前男友以證人身份出庭，爆Maple三年間遭鄭明析侵犯次數達...詳情請看。最新:鄭明析選妃6大變態條件 女信徒名冊曝光