以神之名｜Maple親解沉迷邪教原因　爸爸露面力撐：為妳驕傲！

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國攝理教教主鄭明析借宗教之名性侵近千明女信徒，受害人包括方力申女友Maple葉萱，事件引起極大迴響。在紀錄片的第三集尾段，Maple決定要挺身而出，揭發鄭明析的變態惡行，而父親亦現身力撐愛女。

韓國攝理教教主鄭明析。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

葉萱疑似是方力申的新歡Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

紀錄片中，Maple講述自己加入攝理教的原因及詳細講述被鄭明析性侵的過程，最後更播出了Maple與爸爸的視像對話。葉爸爸以廣東話表示：「我女兒像現在這樣鼓起勇氣，站出來指控那個人，那我一定會站在妳身邊支持你。哪怕有人對妳指指點點，我都打從心底為妳驕傲。」

爸爸露面力撐Maple。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

另外，Maple亦透露了自己就讀中五時遭同學排擠，加上與父母感情不好，男女關係混亂。後來，在銅鑼灣遇上攝理教的信徒，收到對方來電時，對方以聖經內容為自己解答難題，對於有一個所謂全能的神會這樣愛自己而感動，才踏上沉迷邪教之路。

鄭明析與Maple的合照。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

Maple曾舉行記者會揭露鄭明析的惡行。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

Maple直言現在最想要的就是打贏官司，讓人們相信自己說的話，只要有一個人站出來揭露真相，就不會再有受害者。在這段時間，Maple為了平息心中的憤怒而學習畫畫，更因而發掘到全新才能。