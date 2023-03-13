41歲Selina去年認愛小7歲男友　今宣布懷孕：我要當媽媽了

現年41歲的台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱），去年3月與年輕七歲的「小鮮肉」男友小徐承認戀情之後，兩人一直愛得煙靭，更於上月14日情人節首度公開放閃，不少網民都替滿臉幸福的Selina感到很開心。今日（13日）她突然在電台節目上宣布懷孕喜訊，目前已懷孕12周。



Selina去年宣布與的小7歲的男友拍拖，據悉對方是一位姓徐的生意人，年紀與Selina的妹妹任容萱相若。（Instagram：@selinanahaha）

Selina在廣播節目《迎任而解》中分享「我的年度計畫」，親自宣布懷孕喜訊：「我，任家萱Selina，我懷孕了。為甚麼我想要選在這節目呢？因為我就是想要任性一次、寵愛我的粉絲，因為通常你們接收到我的訊息跟我的新聞，都是在新聞媒體，或者是在我分享的文章、我的貼文上面，有時候你們都不會第一時間知道，而是被告知的。」

Selina今日宣布懷孕的喜訊。（微博：@任家萱Selina）

她透露早前跨年後捱完夜感到身體不適，隔幾天後測試，隨即出現兩條線：「覺得我眼花有這麼嚴重嗎？這是怎麼回事？」她之後再打給男友，叫他幫忙買其他牌子的驗孕棒，她更坦言當時激動到眼淚當場噴出來：「我要當媽媽了，真的就哭了。」

Selina於情人節首度公開與男友的合照放閃。（Selina Facebook）

她也開心透露BB的小名叫「小腰果」，由於去年去了越南，當時覺得最深刻印象的就是腰果，因此覺得這就是緣分，不過至今依然不知道BB的性別。

Selina與前夫張承中仍然保持良好關係。（資料圖片）

Selina曾經歷一段婚姻，她於2011年的30歲生日正日與律師張承中結婚，雖然Selina多次在節目上感謝阿中在燒傷事件後無微不至的照顧，但兩人最後因生活習慣上有差異等原因無法走到最後，並於2016年宣布離婚。