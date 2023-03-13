41歲Selina白色情人節前夕宣布懷孕 驗孕3次感動落淚BB名為小腰果

今年41歲的S.H.E成員任家萱Selina，去年年初認與小7年的圈外男友「小徐」蜜運中。她今天（13日）在微博電台公布懷孕喜訊，指努力造人半年後終成功懷孕！現時已踏入孕期12週！



Selina在微博電台分享懷孕消息，她指在能夠遇見小徐，對她來說是一份禮物。他們本來在拍拖1年後便開始討論生育的話題，當時Selina認為自己已有40歲，不是說想生就能生，但最後還是決定試一試：「如果我們有這緣分，因為我們很相愛，老天爺也給我們這緣份有下一代的話，就擁抱這份緣分。」

後來兩人努力「造人」近半年仍然未能懷孕，Selina一度以為是自己身體問題，懷疑是否無法懷孕，但男友卻一直安撫她。

（圖片來源：Facebook 任家萱 Selina ）

Selina指她在年初通宵跨年後感到不適，幾天後抱著一絲希望驗孕，怎料驗孕棒竟顯示兩條線，她更以為是自己眼花。其後她託男友多買不同牌子的驗孕棒，最後確定是真的懷孕，她表示當刻心情非常激動，眼淚更是當場噴出來！

後來產檢時確認受精卵已經著床，他們發現懷孕時胎兒才4至5週大，但是到第2週就已經能聽到心跳，令Selina和小徐感動爆哭，直喊寶寶已經有生命了！Selina推算早前與男友到越南旅遊時，應該已懷有身孕，而整趟旅程中，她對腰果有深刻印象，因此決定為寶寶取名為「小腰果」。

（圖片來源：Facebook 任家萱 Selina ）

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