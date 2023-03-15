42歲劉鳴煒結婚一週年激罕放閃　智利行足7日山太太甘心陪捱凍

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年42歲的劉鳴煒去年3月宣布再度封盤，他於Instagram曬出與太太相擁的照片，疑為註冊照片，實在幸福滿瀉。2020年劉鳴煒被爆戀上曾一齊拍港台節目《我係乜乜乜》的簡雪忻（Joyce），兩人曾被拍到在銅鑼灣鬧市拍拖，無懼途人眼光，十指緊扣過馬路，外界估計新娘便是Joyce。

富商劉鑾雄（大劉）長子，現年42歲的劉鳴煒3月22日貼出照片疑是宣佈再婚。（FACEBOOK：@MING WAI LAU）

不知不覺劉鳴煒迎來結婚一週年，近日劉鳴煒罕有於Instagram放閃，自爆與太太遠赴智利百內國家公園行山慶祝。照片中劉鳴煒將自己包得十分密實，山上風雪交加，十分寒冷，劉鳴煒全副武裝地攀山涉水，依然凍到連鼻都發紅。

劉鳴煒到智利同太太慶祝結婚週年。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒發文透露，他們徒步了100公里，期間持續下雨及下雪，到了第三天，所有乾淨的衣服都沒有了，兩人在負5度的戶外下紮營，衣服仍無法乾透，唯有靠徒步產生體熱。不過劉鳴煒有幸見證了許多極美景色，算是不枉此行，最後他指與太太一起度過了饑寒交迫、疲倦無比又不幸染病的7日，幽默表示難以找到一個更合理的方式慶祝結婚週年。

風雪交加。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒又曬出與太太的合照，兩人均只露出背影，太太背上紅色背囊，並肩而立，難掩甜蜜，不少人都留言祝賀他們結婚週年。劉鳴煒再婚後，外界亦不時關注他是否會再做人父。劉鳴煒現育有三名子女，去年11月劉鳴煒上載逛街照，背景是嬰兒用品店，因而傳出他又迎喜訊。

劉鳴煒去年分享照片，背景為嬰兒用品店，因而傳出他再度榮升人父。（IG@mingwai.lau）

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