深田恭子40歲突然暴瘦　一個月內變出「V煞面」網民擔心身體出事

【深田恭子／適應障礙症】年初復出的日本女星深田恭子，先前因「適應障礙症」淡出螢光幕，回歸作品就挑戰大尺度不倫戀，已經40歲的她，身材以及外表保養得宜，完全看不出任何歲月的痕跡，近期更因個人社交平台的暴瘦自拍掀起討論，照片中可見她與大地央真露齒甜笑，對比前幾次發文，深田恭子顯然瘦了不少。



深田恭子時隔一個月，近日在個人IG上傳與另一女星大地央真的合照，除了讓粉絲又驚又喜，最讓網友們震驚的是，照片中明顯看出深田恭子臉部消瘦不少，呈現深邃的V型輪廓，暴瘦模樣讓網友直呼：「是不是瘦了？」

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目前貼文已高達17萬人按讚，可見深田恭子的魅力不減，底下有許多日本網友紛紛留言稱讚可愛，開心能夠看見兩位女星的合照，同時也有粉絲留言表示「太瘦了」，甚至引起部分粉絲擔心。

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