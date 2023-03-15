12怪盜｜姜濤訪問期間頻打喊露現疲態　粉絲憂復工太忙叮囑多休息

MIRROR今日（15/3）現身香港國際影視展（FILMART）《Viu × MakerVille 2023項目發布會》，宣傳12子首度聯合共演的電影《12怪盜》，活動上獨欠赴日拍戲的盧瀚霆及呂爵安，眾人對新戲內容紛紛賣關子，而早前復工的姜濤在訪問期間不時打喊露，略現疲態，有姜糖就叮囑他多休息。



香港國際影視展（FILMART）《Viu × MakerVille 2023項目發布會》今日在會展舉行，除盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）因出國拍戲未有到場外，其餘10位MIRROR成員都有現身。MIRROR稍後將投入《12怪盜》拍攝，今次更是12子首次齊人進軍大銀幕的作品，令人格外期待。

MIRROR宣傳《12怪盜》。（陳順禎攝）

活動上，司儀蔡宛珊（Sarika）邀請各人逐一分享首次一同拍戲的感受，陳卓賢指今次是MIRROR成軍5周年首度齊人拍戲，相信會很特別；邱傲然（Tiger）則希望透過電影，吸納更多鏡粉以外的支持者，讓觀眾更認識MIRROR；而邱士縉就表示電影內容要先賣關子，但主題就可以公開：「做任何事，只要團結一定會成功！」而去到姜濤時，他就只以「開心，期待！」四字回應，連Sarika都說他非常簡潔。

對於12子首度一齊拍戲，姜濤的感想是：「開心，期待！」十分簡潔。

到活動後做訪問時，站在上排角落的姜濤似乎不太在狀態，偶爾擔天望地，更呵欠連連，可能是復工後工作太忙，休息不足。直至有記者問他會否跟Anson Lo和Edan去日本拍戲，他才回過神來，回答：「我唔使去日本拍戲，我喺香港Join佢哋，但我會去日本做嘢。（會否感到可惜？）下次仲有機會嘅。」

請按下圖睇姜濤訪問連環圖：

儘管有網民批評姜濤狀態不佳、有欠尊重，但有留意到姜濤略為疲倦的粉絲，馬上在ViuTV的社交平台留言為他打氣，叮囑他多點休息，又指雖然姜濤展露疲態，但仍表情多多、相當吸睛，並讚他天然呆十分可愛！除了出席影視展外，見姜濤今日又有全新的可口可樂廣告推出，希望他復工之餘也不忘多點休息，注意身體，回復最佳狀態！