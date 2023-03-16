甄子丹懶理爭議同奧斯卡巨星開心打卡　攬索女纖腰親密合照

59歲「宇宙最強」甄子丹獲邀出席今年《第95屆奧斯卡頒獎禮》，並任頒獎嘉賓，為電影《神奇女俠玩救宇宙》原創歌曲演出作介紹。不過身為內地全國政協會員的甄子丹，早前宣傳新片《殺神John Wick 4》時，受訪談及香港2019年社會運動，他認為當時不是示威（Protest），而是暴動（Riot）；他又批評西方媒體只會報道內地的負面故事。

甄子丹現身第95屆奧斯卡頒典禮，介紹歌曲表演環節，與外界猜測作為頒獎嘉賓的身份有別。（奧斯卡直播截圖）

甄子丹此番言論引起頗大迴響，10萬人聯署促請奧斯卡取消邀請甄子丹擔任頒獎嘉賓，但甄子丹最終仍依照原定安排出席奧斯卡頒獎禮。

甄子丹心情也沒有受到影響，更在奧斯卡現場周圍與國際巨星打卡合照，包括著名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、剛憑電影《鯨》贏得奧斯卡影帝的班頓費沙 （Brendan Fraser）、飾演性感巨星瑪麗蓮夢露的靚女演員Ana de Armas、《王者之後》男演員Michael B. Jordan等，看來甄子丹在荷里活相當殺食。

甄子丹同名導史提芬史匹堡合照。（IG@sweetcil）

甄子丹又攬住英國日裔女歌手澤山璃奈（Rina Sawayama）纖腰合照，姿勢親暱，勁有艷福；老婆汪詩詩站在旁邊笑顏逐開，十分大方，相信三人關係熟稔才能如此親密合照。

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