59歲李連杰親自到賀楊紫瓊奪影后　近照曝光勁精神曾現老態暴肥

60歲馬來西亞籍演員楊紫瓊於今年《第95屆奧斯卡頒獎典禮》憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪下最佳女主角殊榮，期間她特別感謝香港讓她開啟演藝之路。

60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），成為史上首位亞裔奧斯卡影后。（視覺中國）

楊紫瓊早年於香港發展演藝事業，認識不少香港娛圈中人，不少好友得知她獲獎後都送上祝賀。其中李連杰與她相識已久，更有傳李連杰大女Jane早已同楊紫瓊上契。昨日（13日）向太陳嵐於微博發文，恭喜楊紫瓊得獎，更稱讚她的獲獎感言令人印象深刻。她又曬出多張照片，原來李連杰親自到場恭賀楊紫瓊，向太發文稱：「這些照片是弟弟李連杰和乾女兒代表我現場祝賀及擁抱着影后。」

楊紫瓊與香港有一段淵源，曾在港打拼的她與不少香港圈中人都熟稔。（視覺中國）

相中李連杰大女Jane與楊紫瓊頭貼頭合照，Jane更手持楊紫瓊獎座，十分親密；而李連杰擁抱祝賀楊紫瓊，又與法拉利（Ferrari ）CEO 陶德（Jean Todt）合照，看來與楊紫瓊男友相處亦十分融洽。

向太發文祝賀楊紫瓊獲獎。（向太陳嵐微博）

今年1月有報道指，現年59歲的李連杰因甲狀腺亢進問題，以及長年拍攝武打戲，導致腿部受傷，或須終生坐輪椅。選擇繼續拍戲的他靠食藥導致暴肥，網絡上更流出一張他老態嚴重，白髮蒼蒼的照片，尤如80歲老人家，外傳他已將20億港幣身家全交給太太利智。今近照中可見，李連杰雖然確實有發福，但笑顏逐開的他精神尚算不錯，狀態回復不少，令人安心。

早前有李連杰老態照片曝光，猶如80歲阿公。（微博）

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