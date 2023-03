59歲李連杰親自到賀楊紫瓊奪影后　近照曝光勁精神曾現老態暴肥

60歲馬來西亞籍演員楊紫瓊於今年《第95屆奧斯卡頒獎典禮》憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪下最佳女主角殊榮,期間她特別感謝香港讓她開啟演藝之路。

60歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為史上首位亞裔奧斯卡影后。(視覺中國)

楊紫瓊早年於香港發展演藝事業,認識不少香港娛圈中人,不少好友得知她獲獎後都送上祝賀。其中李連杰與她相識已久,更有傳李連杰大女Jane早已同楊紫瓊上契。昨日(13日)向太陳嵐於微博發文,恭喜楊紫瓊得獎,更稱讚她的獲獎感言令人印象深刻。她又曬出多張照片,原來李連杰親自到場恭賀楊紫瓊,向太發文稱:「這些照片是弟弟李連杰和乾女兒代表我現場祝賀及擁抱着影后。」

楊紫瓊與香港有一段淵源,曾在港打拼的她與不少香港圈中人都熟稔。(視覺中國)

相中李連杰大女Jane與楊紫瓊頭貼頭合照,Jane更手持楊紫瓊獎座,十分親密;而李連杰擁抱祝賀楊紫瓊,又與法拉利(Ferrari )CEO 陶德(Jean Todt)合照,看來與楊紫瓊男友相處亦十分融洽。

向太發文祝賀楊紫瓊獲獎。(向太陳嵐微博)

今年1月有報道指,現年59歲的李連杰因甲狀腺亢進問題,以及長年拍攝武打戲,導致腿部受傷,或須終生坐輪椅。選擇繼續拍戲的他靠食藥導致暴肥,網絡上更流出一張他老態嚴重,白髮蒼蒼的照片,尤如80歲老人家,外傳他已將20億港幣身家全交給太太利智。今近照中可見,李連杰雖然確實有發福,但笑顏逐開的他精神尚算不錯,狀態回復不少,令人安心。

早前有李連杰老態照片曝光,猶如80歲阿公。(微博)

