聲生不息.寶島季｜陳立農唱《曖昧》迷人　楊丞琳隔空讚：超好聽

萬眾期待的內地綜藝節目《聲生不息.寶島季》16日晚開播，集齊不少來自台灣的歌手參加，就好像張信哲﹑艾怡良﹑魏如萱等，其中陳立農就在偶像劇篇章中一連演唱兩首紅遍兩岸三地的劇集歌曲，其中《曖昧》的原唱者楊丞琳亦隔空激讚他唱得好，對他的歌聲給予肯定。

陳立農演唱《曖昧》。（影片截圖）

眾所周知台灣偶像劇有一定的影響力，而在該篇章中陳立農就演唱《命中注定我愛你》的片尾曲《心願便利貼》以及《惡魔在身邊》的片尾曲《曖昧》，低音聲線迷人入耳，充滿情感演唱，再配上其清新俊逸的臉孔，讓不少觀眾在視覺與聽覺上有一大享受，不少網友都大讚他非常合適演唱OST（劇集歌曲），而《曖昧》的原唱者楊丞琳想必有收看該節目，隔空肯定他的演唱：「謝謝農農的演唱，超好聽。」

楊丞琳大讚陳立農唱得好聽。（楊丞琳微博圖片﹑影片截圖）

另外，該節目亦有多位內地歌手參加，與台灣歌手作交流演唱不同的金曲，就好像華晨宇演唱周杰倫的作品，由陳小春演唱的國語歌曲《一定要幸福》，其清澈的聲線充滿情感，情緒增遞高音出色，感染力非常強，聽到在後台的眾多位歌手都有讚無彈，那英表示：「好會唱。」而是次舞台設計亦非常搶眼球，節目組以360度環繞，讓四周不同的觀眾都能欣賞到歌手的整個表演，非常有質感。

華晨宇的高音非常強。（影片截圖）

舞台設計非常有質感。（影片截圖）