三上悠亞引退原因疑曝光「秘婚上海男」已拍拖6年　知情者揭真相

【三上悠亞引退】29歲日本人氣AV女優三上悠亞，在日前宣布將於AV界引退，掀起震撼彈，不過在消息曝光後，陸網就傳出三上悠亞引退原因，是以秘婚上海小開，更聲稱連「準丈母娘」都見過，兩人還有合照出現，不過就有眼利的網友揭穿是假消息，表示那其實是付費得到的粉絲合照。



有鍵盤柯南就在微博上，貼出了當時三上悠亞舉辦的聖誕見面會活動，現場與付費的粉絲合照留念，讓眼利的原PO直說：「騙哥們可以，別把自己也給騙了，花個錢參加個三上的線下活動就成你女朋友了？」這也讓許多網友留言痛批：「假消息，現在造謠真的零成本」、「假的，見面會給錢可以拍照的」、「這就是個線下活動啊，每年都有辦的」。

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三上悠亞13號在個人YouTube頻道更新影片，標題強調有重大事情宣布，讓許多粉絲閃過「不妙」的念頭。果然，三上悠亞就在影片中證實，自己將卸下AV女優的身分，正式引退。關於這樣的決定，三上悠亞表示，自己思考了很多，最後決定以30歲為分水嶺、正式開啟不一樣的人生篇章。

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