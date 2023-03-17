林襄三上悠亞「台日2女神」合照鬥靚 網民放大睇：分不出高下！
撰文：中天新聞網
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【三上悠亞／林襄】三上悠亞近日宣布引退，讓各界震驚，昨天（3/16）她曬出和台灣啦啦隊女神林襄「合照」，兩大女神彼此合照，令網路粉絲群起暴動喊：「太神啦！」
三上悠亞近日宣布引退，一班宅男和「老司機」都感到震驚。昨天三上悠亞在IG Story曬出她與台灣啦啦隊女神林襄「臉貼臉的合照」，兩人風格雖然不同，但是美貌不相上下。
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三上悠亞也在IG Story寫道：「我很高興見到妳！」林襄也轉貼回說：「看到妳我也很開心。」除了和林襄合照，三上悠亞還跟林襄師妹「雅涵」合影，3人一起比YA。
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三上悠亞與林襄兩人曬出合照，讓社交網站上的粉絲群起暴動直呼，「太神啦！」、「三上最香」、「三上精緻好多」、「林襄大概又要快速漲追蹤數了」、「兩個都正」。
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