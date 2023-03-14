三上悠亞宣布AV界卒業引退，全球fans震驚，楊紫瓊奪奧斯卡影后也被她「搶fo」。人總要向前看，2015年三上悠亞因醜聞被迫離開當時人氣爆標的AKB48系大家庭，索性轉危為機投身成人電影界，短短半年就成為AV界一姐。而在進入下階段前，一齊來數數三上悠亞多年來的黑歷史花邊新聞，睇睇呢位女星究竟有幾大膽幾敢玩。



厚禮送給男fans｜白色情人節前宣布引退

3月13日晚上，人氣AV女優以「重大發表」為名出片，正式在自家YouTube頻道宣布從AV界引退；她哭著回顧AV女優生涯，回想起當女優的初衷，講到「這8年感覺很長、但亦過得很快……當然也有不好的回憶，但向著目標和夢想前進，這8年真的很美好」。而根據台灣AV達人一劍浣春秋指，三上應該會在8月30歲生日時引退，而期間仍然會有「很勁爆、很豐富」的AV新碟排隊上架。

被封為「國民AV女優」的日本女優三上悠亞，今日（3月13日）突然在YouTube宣布將從AV界引退。（影片截圖）

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黑歷史01｜06年 Morning娘、AKB都唔要佢

三上悠亞是一個藝名，成為AV女優前曾是偶像，2006年開始，她就以另一藝名「鬼頭桃菜」嘗試投考Morning娘失敗，後來轉見AKB48亦落選，但就被指原莉乃力讚，留下深刻印象。有八卦news流出，當時鬼頭已經非常不良，在參加面試時大聲跟男友講電話。

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黑歷史02｜09年 入隊前激吻照流出

最終鬼頭桃菜成功加入日本人氣女團AKB48的名古屋分隊SKE48，人氣說不上高，但在研究生見習時代就緋聞多多，被人在網上公開一張與男性激吻的相片被上傳。

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黑歷史03｜10年 緋聞受罰埋下離隊先兆

本來鬼頭已經是正式成員，因緋聞而受罰，重新降格為研究生。

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黑歷史04｜13年 文春爆與手越祐也激情舌吻

鬼頭桃菜被降格後變本加厲，搭上Johnny的「食女王」手越祐也，據《週刊文春》報導，鬼頭桃菜深夜與手越祐也到六本木酒吧劈酒，狂灌烈酒、激情舌吻後更手拖手先行離開，翌日疑因宿醉曠工缺席握手會。原本文春報導沒有公開鬼頭真名，但fans發現激吻照中，女性一方的指甲與鬼頭一張近照完全吻合。

原本文春報導沒有公開鬼頭真名，但fans發現激吻照中，女性一方的指甲與鬼頭一張近照完全吻合。

黑歷史05｜14年 宣布偶像畢業

鬼頭桃菜已無法在48系待下去，選擇自行申請卒業，並在同年3月14日發表聲明。

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高光位2015年｜AV界出道

正式宣布改名三上悠亞加入AV界，並在成人八卦雜誌上首次公開露毛全裸寫真。並由片商MUTEKI推出首支影碟。當時有指AKB方面想告三上，最終沒告得成。

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高光位 2016年｜極速做一姐

人氣爆升，加入了AV界明星女團惠比壽麝香葡萄 (恵比寿マスカッツ)。同年勇奪4大獎，包括2016年度 DMM.R18成人大賞最優秀新人女優賞、最優秀作品賞等等。下圖右邊是16年另一萬人迷AV女優高橋聖子。諷刺的是，當時AV界是因為「AKB48總選舉」這投票活動大熱，才開始舉行這類頒獎禮，三上脫離AKB反而站上頒獎台當一姐。

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高光位 2017年｜傳一套片賺2000萬Yen

轉公司到S1做一姐，片酬大增，有傳一部片酬已夠在東京世田區買兩房兩廳中古舊樓，即不少於2000萬日圓。同年開設YouTube Channel，並參加SEGA電視遊戲《人中之龍6》演出。

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高光位 2021年｜Cos彌豆子紅爆

河北彩花彈起，在同年人氣選舉中只排第2。同一時間其實三上悠亞早已鋪路退離AV界，更多使用社交平台，比如一輯Cosplay 《鬼滅之刃》彌豆子的相片爆紅，但亦被家長指控用小朋友喜歡的動畫讚人氣。

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黑歷史05｜2022年 伯母爆：中2已跟男友大被同眠

在自家YouTube片出公開與母親對談，更自爆童年黑歷史，原來三上自細父母離婚，阿媽爆出三上讀中1時已開始拍拖，被初戀男友帶壞，升上中2時變本加厲，阿媽曾在家中看到2人大被同眠，令她震怒。

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黑歷史06｜2022年 被指整容親自反擊

網民開始尋找三上年輕時的舊片，皮膚黑、五官跟現在完全不同、被指整容。三上索性自己拍片分析，其實是小時候自己不懂化妝，笑言自己也認不出自己的臉。

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高光位 2022年｜全力拍YouTube

由於AV新法令成人電影界製片難度大增，很多女優也冇啖好食，三上亦趁機會減產，全力拍YouTube，增加全球知名度。並自爆未來會減少接拍過激的「動作片」，並會在30歲引退

成為黃明志MV女主角。

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高光位 2022年｜染指時裝界

三上悠亜染指時裝界，開發日前三上悠亜自家服飾品牌MISTREASS。不過，過去不少女明星、女優都靠男人錢搞品牌，最終都是失敗收場。還有口痕友笑三上「蝕晒錢就再AV出道」。

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黑歷史07｜2023年 姐弟戀公開！？

三上悠亞在IG限時動態突然公開一批與男性疑似約會的照片，2人拖手仔挨身挨勢非常親密，更面貼面咬同一條薯片，網民瘋狂討論三上是否「出pool」拍拖，雖然後來發現只是跟一位年下YouTuber拍攝「拍拖體驗片」，但翻看男方的YouTube，原來有100萬訂閱，更曾上三上的家過夜。

IG＠yua_mikami 截圖

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