素海霖繪麗奈｜真港女做AV女優　港人重金掃DVD：三上悠亞接班人

日前AV女神三上悠亞於個人Youtube頻道上宣布引退，震撼不少影迷，不少人都感不捨直呼「唔捨得!」。但今日(15日)在香港土生土長的首位AV女優「絵麗奈」正式於日本出道，而絵麗奈的首套出道（番號：FSDSS-644）將於4月7日於網上發售，她本人更親自為一眾粉絲們進行出道DVD代購，吸引不少香港網民爆買支持!



於今早，AV界竟有重磅消息，那便是香港土生土長的女孩素海霖(Erena)，將正式以AV女優的身份「絵麗奈」於日本出道。素海霖為香港首位於日本AV界出道的「真港女」，而且更是日本知名片商「Faleno」的第一位外籍專屬女優，而官網於今稍早前亦率先推出Erena的出道作預告，供大家先行觀看，並宣布將於4月7日正式發售。

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Erena今早亦於在個人IG上出帖文，內文寫上「全新的我 請大家多多指教」，並附上數張疑似為拍攝AV場地的照片。此外，她更於個人的另一個IG帳號「thisis_shl」表示正接受DVD代購，並親自為粉絲們代購，每隻DVD售價為$350港元。從她的IG story的帖文可看到，代購一出，已吸引不少粉絲購買，當中更有粉絲更實行「爆買」，一口氣砸超過$10,000港元購入34隻DVD，以「超強」行動以表支持。

從IG story和帖文中可見，粉絲們都紛紛留言力撐Erena，並且期待她的出道作，「我會睇你嘅作品！」，更稱她為「香港人的驕傲」，往後一定會大大力支持有關作品。有網民亦指「好滾動」，更有望Erena成為香港的「三上悠亞」。

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其實Erena成為女優出道前已曾於大眾媒體中現身，進入觀眾眼簾，當時她於個人YouTube頻道上分享自己於尖沙咀「無罩散步」的影片引起關注，於Viutv節目《戀講嘢》作為嘉賓亦引起不少網民討論。她自己亦有運營個人的Patreon帳戶，發布不同的性感影片，並擁有不同的收費會員制度，這次的出道不知又能俘虜多少老司機的心呢?