王祖賢低調逛超市被野生捕獲　昔日女神背影似路人一轉身驚艷網民

【王祖賢】56歲的女神王祖賢在淡出螢光幕後，私下的日常生活也成為大家好奇的焦點，而移居加拿大溫哥華的她，經常會在街上被眼利紛絲巧遇。近日就有網友直擊王祖賢在溫哥華某超市購物，低調樸實的穿著，完全無法想像就是當年許多人的夢中情人。



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照片中，王祖賢身穿藍色的羽絨外套，綁起馬尾在超市的人群中排隊等待結帳，從背影完全看不出來是王祖賢，直到轉向正面露出迷人的輪廓，才驚覺就是女神本人。而王祖賢戴著口罩低調逛超市採買的打扮和行為，完全沒有當年一線巨星的架子，令人佩服。

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而近日王祖賢與舊愛齊秦同框照片也被起底，「愛情教主」小彤就在社交平台上分享了過去與王祖賢、齊秦同台的照片，當時的活動竟邀請到「曾愛情長跑17年」的王祖賢與齊秦擔任嘉賓，照片中齊秦與王祖賢緊靠著彼此留下合照，王祖賢精緻的五官輪廓，即使出生在現代都仍然是絕世美女等級。

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