黑暗榮耀2︱車珠英認有親自上陣裸露場面　揭露點戲必要內幕

提到《黑暗榮耀》第二季最受關注一幕，相信絕對是車珠英飾演的「崔惠程」與「朴涎鎮」正在對峙時脫去上衣的場面。車珠英接受訪問時亦終於回應劇中的裸露戲，她表示在替身和CG的幫忙下並沒有感到不舒服。



車珠英在第二季的裸露場面引起全城討論。（劇照）

車珠英在第二季中有兩幕裸露戲，其中與林智妍對戲一段開播後馬上成為焦點，更收到不少覺得多餘的負評。不過車珠英在訪問中表示早就知道這是重要的一幕，所以拍攝前與導演及編劇等有周全地討論過。由於「崔惠程」設定是曾做隆胸手術，因此特意找來了替身頂替沒有動過刀的車珠英。雖然有替身演員，但車珠英講到仍需要拍到她的身體，所以她有真實地參與其中，露點的部分則靠CG後製而成；至於「崔惠程」和「全宰寯」在浴缸親熱的一幕，車珠英就表示全裸背影由替身演員出鏡。

車珠英接受訪問時講到 ，雖然有CG和替身，但她的身體實際有出鏡。（Netflix）

車珠英表示這一幕的背影則由替身演出。（劇照）

被問到覺得裸露戲的必要性，車珠英坦言講到：「只是在必要的場面中發揮了必要的作用。」她認為「崔惠程」是個從來沒有贏過其他朋友的人，該場戲就像在展示她不再需要羨慕他人一樣，覺得是特別帥氣的一幕。曾傳出車珠英當時拍完這場戲在現場嘆氣，她笑言嘆氣是不滿意自己身材變胖，並非因對過程有不悅而作出的反應，並再次多謝劇組前後對她的照顧及尊重。

對於網民持續討論這一幕，車珠英表示至今仍未覺得有實感。（劇照）