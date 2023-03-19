昔日被曾志偉大力反對入行　曾寶儀披露娛樂圈2大問題：他很清楚…

曾寶儀和黃路梓茵（Lulu）主持公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，在本季最後一季邀來李翊君與辛曉琪上節目。李翊君分享自己當年歌手形象與演唱歌路的掙扎，並談起女兒Chanel邁入演藝圈的擔心，沒想到曾寶儀竟語出驚人自爆爸爸曾志偉非常反對她進演藝圈。



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曾寶儀說：「我父親（曾志偉）非常反對我進這一行，他很清楚這一行很辛苦，光鮮亮麗的背後，其實遠你想像中的要付出很多。再者，在這麼多行業中，這是一個你會眼睜睜的看著自己走下坡的行業，其他行業都是一路慢慢高昇，然後退休，只有這一行再怎麼紅，你總會有一天看著自己，然後再見。」李翊君點點頭深有同感，坦言：「我真心覺得，不希望女兒走這行，但她想走，我只能支持，祝福她。」

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熱愛歌唱的李翊君與辛曉琪，出道逾36年，現今現場演唱實力更不減當年，讓主持人大飽耳福，主持人更開心當起小粉絲。而今年5月將舉行大型演唱會的李翊君，特別演唱2年前為演唱會編曲的〈苦海女神龍〉，讓曾寶儀大讚：「溫柔婉約猶如女神降臨！」

辛曉琪在節目中，分享第一次幫迪士尼公主寶嘉康蒂配音的動畫《風中奇緣》中文版DVD，及中文版原聲帶，表示：「這是當流行歌手後第一次很不一樣、很難得的經歷，十分開心，歌曲以像音樂劇的方式呈現，自己很愛。」曾寶儀也補充：「迪士尼慎選合作對象，跟迪士尼合作需要通過層層關卡，真的十分不容易。」

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