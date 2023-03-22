《中年好聲音》成功之處？　有一樣嘢完勝《聲夢傳奇》｜任噏亂評

無綫（TVB）音樂綜藝節目《中年好聲音》愈來愈好反應，由一開頭只有19-20點收視，最低更試過17.3點，到現在升至23-24點，最高有24.7點，接近有60%的升幅，後勢相當凌厲。《中年好聲音》進入淘汰賽階段，剛播完的第十四集，由12強淘汰2人變成十強，緊張的氛圍令收視創新高。還有七集便會迎來大結局，相信收視只會繼續向上升，作為一個好的音樂比賽節目，有幾個元素是走向成功的方法，以下立即為大家分析一下《中年好聲音》成功的原因。



參賽者的故事

音樂選秀節目通常會強調候選人的個性和故事，這些故事可能是他們的成長經歷、生活經驗、家庭背景等。這些元素能夠讓觀眾更容易接受和理解候選人，甚至能夠引起觀眾的情感共鳴。今次《中年好聲音》在這方面絕對成功，事關人到中年，故事肯定比較多，而且經歷得多自然拿得出來的故事都會比較感人，這亦是《中年好聲音》比起《聲夢傳奇》成功之處，後者的參賽者都比較年輕，故事的質感肯定不夠飽歷滄桑的中年人。

《中年好聲音》各個參賽者都有深刻故事。

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評審間的互動和衝突

音樂選秀節目中，評審之間的互動和衝突也是觀眾關注的焦點之一，無論是內地《中國好聲音》（買美國《The Voice》版權）或是ViuTV的《全民造星》，導師或評審要經歷搶人、互寸的節目較果，這個是《中年好聲音》缺乏的地方，當然在評論時一定會用意見不同，但並沒有太大的火花，評審之間的意見分歧、爭吵和合作都能夠為節目帶來更多趣味和看點。

如果評審們多點火花更好睇。（《中年好聲音》截圖）

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節目的節奏和氣氛

在經歷過《聲夢傳奇》之後，TVB對音樂選秀節目的節奏和氣氛的掌握已經比以往好，在《中年好聲音》中你也不難看見內地節目的影子，借鏡並不是壞事，因為別人成功過，但不能照辦煮碗，因為過鏡場面有些實在太過類似，甚至有一剎那以為自己在看《中國好聲音》。好的比賽節目需要維持一個良好的節奏，讓觀眾保持興趣和關注，亦需要讓觀眾感受到緊張、激動和感動等情感，在節目頭幾集，明顯在節奏掌握方面比較差，從收視中也能反映，但開始進入淘汰賽後，緊張、感動等等的情緒位開始出來，亦是收視反升的最大因素。

早前肥媽紅館開騷，《中年好聲音》參賽者有機會上台獻唱。（陳順禎）

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《中年好聲音》的確愈來愈高聲勢，但最好看的地方，可能不是節目本身，而是參賽者的故事，經過時間洗禮的味道，或是TVB觀眾最喜歡。