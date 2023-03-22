秋成勳密實裝束打Golf　承諾如開騷必除衫騷肌︰Oh yes!

曾出演NETFLIX真人騷《體能之巔》的韓國格鬥選手秋成勳，今日（23日）聯同韓國女團少女時代成員孝淵、何雁詩和林德信現身粉嶺高爾夫球場，以業餘選手身份與多位職業球手同場較量切磋球技。他接受訪問時透露，相隔七年再來香港感覺很開心，今趟旅程更帶同太太和女兒小愛，來到香港吃了點心等多樣經典美食。



秋成勳、少女時代成員孝淵、何雁詩和林德信今日以業餘選手身份現身粉嶺高爾夫球場。（梁碧玲 攝）

他笑言食完點心到現在還覺得非常之飽，事後需要更努力維持身材：「始終要做很多很多的運動才能練出肌肉，所以我比起一般人，會做更多的運動！」眾所周知秋成勳是格鬥選手出身，同時亦是健身愛好者，間中還會做其他運動，例如游水、足球、籃球、排球等等：「其實我做到的話，幾乎全部運動我都很喜歡，還有混合健身（Crossfit），只要是能動身體的運動，我都會無條件地喜愛！」

滿身肌肉的秋成勳拿着熊啤啤毛公仔甚有反差感。（梁碧玲 攝）

滿身肌肉的秋成勳拿着熊啤啤毛公仔甚有反差感。（梁碧玲 攝）

秋成勳的12歲女兒秋小愛，自小就在育兒真人騷《超人回來了》中展示超發達的運動神經，不過他卻表示無意讓女兒走運動員路線：「其實我都挑戰過幾次，但她說不喜歡，所以我已經放棄了！」他笑言如果有機會來港開騷的話一定非常樂意，亦大方表示騷肌絕對冇問題：「Oh yes! Of course!」

秋成勳坦言如果有機會開粉絲見面會一定會大派福利除衫騷肌。（梁碧玲 攝）

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