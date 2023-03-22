邱士縉否認不尊重　澄清JJ演唱會後貼相原因：自嘲為何不幸又出現

MIRROR成員陳卓賢（Ian）日前本來擔任林俊傑演唱會嘉賓，惟最終MIRROR方與主辦單位因溝通未能達成共識，取消嘉賓環節。MIRROR的邱士縉貼了一張與隊友在演唱會場外的合照，引發熱烈討論，而Stanley剛剛再Post story就事件致歉，解釋出Post原委只是「自嘲為何不幸又再次出現了」。



林俊傑（JJ）分別於本月17至19日、24至26日於中環海濱活動空間舉行共6場《JJ20世界巡迴演唱會香港站》，慶祝入行20周年，網上一直流傳3月19日第三場的嘉賓是男團MIRROR成員陳卓賢（Ian），而Ian亦有現身綵排，不過最終卻沒有上台，惟隊友邱士縉（Stanley）就張貼出與Ian、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）在中環海濱外的合照，寫下：「要記念吓!!」耐人尋味，並引發Ian遭「彈鐘」之說。而在當晚，相中隊友都有轉貼這張合照，如Ian就寫住：「記低」

Stanley張貼出與Ian及其他MIRROR隊友在JJ演唱會場地外的合照，寫下：「要記念吓!!」引起軒然大波。（Instagram：stanleysc_）

演唱會香港區監製李志倫就向傳媒解釋取消嘉賓環節是因為自己錯誤傳遞雙方訊息， 導致表演形式上出現嚴重落差；有消息指，JJ事前一直以為邀請了MIRROR全體成員擔任嘉賓，但最後發現只有Ian陳卓賢合唱，有人提出邀請其他來睇Show的隊員上台「伴舞」，Ian不滿意要隊友做陪襯，為捍衛尊嚴決不妥協，拉隊走人。

有指陳卓賢是為了捍衛隊友尊嚴，決定共同進退寧願唔做嘉賓，亦有媒體留意到他Unfollow了林俊傑。（Instagram：iancychan）

事發後三日，Stanley在IG限時動態以黑底白字澄清事件，他說有些事情誤會了，自己沒有不尊重別人之意。Stanley寫下：「首先，本人為上一個post引來的誤會致歉！說真的，JJ願意邀請 MIRROR 同台絕對是我們的榮幸，不論在哪一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。」他不諱言MIRROR身邊好像出現連環不幸事件，並說：「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個 post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」

Stanley今日出限事動態澄清事件，解釋貼相原因，希望釋除誤會。（Instagram：stanleysc_）

事件發生以來，有簡體字的網軍湧到Ian和Stanley IG洗版，也有人問：「你們是誰啊？在中國很火嘛？還只配一個人給林俊傑當嘉賓。謝謝你們一個人都沒上台。」「你們那點粉絲量連抖音網紅的零頭都不到，還跟林俊傑談資格？林俊傑火的時候你們在哪都不知道吧，聽都沒聽說過的小團瞧不起頂流林俊傑，真的笑死了。林俊傑能請你們還不知足，真真兒是心比天高啊。」

Stanley未知是否因而有感而發，他續道：「我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」

林俊傑的歌迷湧入Stanley和Ian IG聲討。（Instagram：jjlin）

TG Group的粉絲留言力撐Stanley，而他亦親自回覆：「多謝大家，希望大家千萬不要在網絡對罵。澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但不可以說我們不尊重別人。」