試當真Jessica放低偶包扮行乞阿婆好驚喜　新片鬧觀眾引公關災難

YouTube Channel「試當真」的陳苡臻（Jessica）出道以來都以甜美、靚女形象示人，但相對其他成員扮阿婆、扮外傭，Jessica一向被指有偶像包袱，不過近日她在與The Low Mays的新片中居然扮阿婆，網友驚訝今次竟然不是由「御用阿婆」阿慈做主角，大讚驚喜，對Jessica肯踏出一步醜化自己表示欣賞！



「試當真」的陳苡臻（Jessica）是不少人的女神，更有粉絲說「Ca姐世一」，連老闆游學修都被她迷倒。試當真的影片一向主張「乜都試」，女成員亦不時醜化自己，如倪安慈（阿慈）就經常扮阿婆，已是頻道中的「阿婆專業戶」，而另一女神kayan9896（吳家忻）都曾扮過外傭等。

阿慈（左）已是「試當真」御用阿婆。（試當真Trial & Error@YouTube）

kayan9896亦扮過外傭，口音獲觀眾大讚神似。（試當真Trial & Error@YouTube）

相反地，Jessica一向被指有包袱，對醜化自己甚為抗拒，就連在《試當真一周年現場版》上，扮可愛的《小魔女Do Re Mi》都有點難接受，她在演出後曾表示：「好唔符合我嘅人設，我覺得純粹係個樣呃得下人，其實我性格唔係咁。」又在試音片《DoReMi的煩惱》中解釋：「我擔心套衫太Cute Handle唔到呀！」片中還需要Locker安慰。

Jessica（左二）曾表示對扮小魔女感抗拒。（資料圖片／陳順禎攝）

Jessica一向賣靚女，是不少男粉絲心目中的女神。（krisssica@Instagram）

不過，最近Jessica在新片中終於有突破，她與The Low Mays拍《喺香港同情人真係好L煩》，竟然以行乞阿婆形象登場！她飾演「賣身葬父」的年老乞丐，手執iPad亮出Payme Code叫人課金，又以鄉音講對白。網友對於Jessica演阿婆大感驚喜，留言：「今次真心欣賞Jessica扮阿婆，好搞笑！」「原來Ca姐扮阿婆都有一手，期待遲啲有得同牙慈切磋！」「幸好有Ca姐突破演出，個like俾佢嘅。」

Jessica在新片中居然扮阿婆，劇情還講她當街行乞，似乎她終於衝破心理關口，表現獲觀眾欣賞。（試當真Trial & Error@YouTube）

Jessica出場時更瞓地下。（試當真Trial & Error@YouTube）

不過，片尾Jessica與The Low Mays幾度指住觀眾鬧，Jessica說：「你哋冇嘢做㗎咩？成日喺度上網！你冇工作冇屋企人㗎？冇拍拖，單身嘅，係咪？Mind your own things！」「仲睇緊『屎當真』，唔係啩？冇Taste！」而The Low Mays則恥笑觀眾好慘，被試當真呃時間，更謂：「你阿爸阿媽一定對你好X失望！」明寸Haters。

有觀眾不太習慣這種拍片風格，有忠實觀眾更認為自己「中槍」，不甘真心支持頻道卻被侮辱，認為片尾一段為鬧而鬧不好笑，比以往的短片低質。這條片釀成小型公關災難，在YouTube、facebook及討論區引起支持者熱議，更有人表示會取消訂閱。