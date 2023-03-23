林俊傑巡唱掀風波Stanley出Post澄清　登微博熱搜被指紅不過羅湖

「金曲歌王」林俊傑（JJ）近日在港開演唱會，原本在19日的第三場中是MIRROR成員陳卓賢（Ian）做嘉賓，但其後卻因溝通問題而臨時取消安排，事後Ian被發現Unfollow JJ的社交網站，而當晚有去撐場的好兄弟邱士縉（Stanley）事後在社交網站上貼7子在現場的紀念照，相當耐人尋味，引發Ian遭「彈鐘」之說，引來不少討論。

林俊傑來港開演會與Ian發生「彈鐘風波」。（視覺中國﹑iancychan＠IG)

事件持續發酵中，網上更出現不少兩極的聲音，Stanley 22日在IG Story中，就該事件作出澄清，認為只是一場誤會而已，他表示：「本人為上一個Post引來的誤會致歉。說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」

Stanley貼出7子在現場的紀念照，耐人尋味。（Stanleysc@IG）

他又講到MIRROR從來沒有覺得自己有多麼的厲害：「打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」而他這一則動態火速引來內地網友關注，更登上微博熱搜有逾1億的閱讀量，不少內地網友則認為他們在蹭JJ的熱度，更認為他們只不過是紅不過羅湖的男團而已。

登上微博熱搜有逾1億閱讀量。（微博截圖）