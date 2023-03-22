梁朝偉孖劉嘉玲睇展覽反差感強　頻穿厚底鞋現身好Fashion

影帝梁朝偉近來有多部電影作品上映，頻頻出席公開活動都成為焦點，梁朝偉一向個性低調，近日被網友偶遇與老婆劉嘉玲一同去看藝術展，有社恐的他罕露燦爛笑容，相信對是次畫展相當滿意。而有細心的網友就發現，其腳踏的厚底鞋已經不止出現一次，對上一次穿是在「2023英皇電影巡禮」中，可見他對該鞋款甚是喜愛，而翻查資料得知，該鞋款是出自日本著名設計師三原康裕之手，價錢約在3000港幣，是不少明星喜愛的時尚鞋款。

梁朝偉近來頻頻現身出席活動。（視覺中國）

從網上曝光的照片可見，身穿休閒服腳踏厚底鞋看展覽的梁朝偉，相當開心，一臉乖巧的模樣認真聽着講解員講解，聚精會神地看着不同的畫作，不時展露燦爛笑容，相信該地方令他感到舒服滿意。而在其身旁的老婆劉嘉玲則身穿黑色外套，展露一雙美腿現身，並全程戴上墨鏡，霸氣十足，兩者反差感相當強。

梁朝偉看得非常開心。（微博圖片）

有社恐的梁朝偉難得現身如此多人的場合，相信他對是次展覽甚有興趣，而有細心的網友就發現其腳踏的黑白配厚底鞋出現次數較頻密，他應該對這鞋款情有獨鍾。對上一次身穿該鞋款出現就是日前出席「2023英皇電影巡禮」中，而翻查資料得知，該鞋款是「Maison Mihara Yasuhiro 的溶解鞋」是由日本著名設計師三原康裕設計，剪裁輪廓獨特，再加上厚底設計整體加寬，不規則的扭曲線條有一種延伸感與裝飾感，整體鞋感有強烈的視覺效果，細膩到味極具簡約時尚。

梁朝偉腳踏「Maison Mihara Yasuhiro 溶解鞋」，簡約時尚。（視覺中國﹑微博圖片）

而該鞋款價錢約在3000港幣左右，是不少潮流人士與明星都喜愛的時尚鞋款，包括韓國男團BIGBANG成員權志龍（G-DRAGON）﹑台灣女星歐陽娜娜﹑天王劉德華等，而男星余文樂曾哀怨訴苦一鞋難求，因為該鞋款一出即完售，當時要入手並不容易。

天王劉德華都喜愛穿該鞋款。（網上圖片）