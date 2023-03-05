隱形戰隊｜劉穎鏇不慎走光疑露底春光乍洩　急解釋：有影到咩？

TVB新劇《隱形戰隊》今日（5/3）舉行宣傳活動，一眾主演演員亦有出席，包括馬國明、陳山聰、劉佩玥（Moon)、劉穎鏇（Tiffany)等等。

演員們在現場分組大玩遊戲，當Tiffany坐在山聰身上玩掌上壓時，由於裙擺太短，她不慎走光，露出黑色打底褲，事後Tiffany接受《香港01》訪問時，稱事前不知玩遊戲的部份，才搞出「走光」一事：「就算見到啲咩，都係我嘅打底措施嚟，因為我今日係唔知道會玩呢啲遊戲啦，但係我本身都好保守啦，都好鍾意做晒安全措施以防萬一。」除了下身疑走光外，Tiffany上身亦疑露出內衣的吊帶，不過她解釋：「全部都打晒底（影到有冇唔開心？）有影到咩？真係？（咁你有冇後悔今日着錯衫？）咁又唔會後悔嘅，只不過係我冇呢個消息知道係玩呢個遊戲，不過唔緊要，下次會保守啲（着返條褲出嚟？）再保守啲，搵條褲着！」

Tiffany下次要小心啲啦。（葉志明攝）

另外，主角之一的陳山聰為劇集地獄式健身，笑言是入行以來最「大隻」的一次，連頸部都操到肌肉凸起，老婆見到反而嚇一驚：「佢就「嘩」你好大隻啊！會唔會大隻得滯？係大隻到條頸都粗埋。」山聰為角色去到盡，果然非常敬業！