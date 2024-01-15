萬千星輝2023｜林子善入行25年首奪男配獎！愛妻號會為老婆買M巾
萬千星輝2023｜林子善入行25年，昨晚於無綫電視舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，首奪「最佳男配角」。他於台上激動表示「一生只得一次」，除了感謝妻子及女兒，他亦提到多位帶挈其事業的前輩，包括曾志偉、黃子華及「鐵馬家族」等，當中周星馳更是他踏入演藝圈的伯樂！
繼去年的《新四十二章》完結後，緊接播出由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》，劇集由一眾人氣的小生花旦馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，並由劉佩玥、江美儀、林子善、歐瑞偉、樊亦敏、郭子豪、阮浩棕、伍樂怡、趙希洛及吳家樂聯合演出。昨晚（6日）首集播出後，成功引起熱議！
隱形戰隊｜林子善演技大考驗 觀眾眼前一亮
《隱形戰隊》是以隱形任務戰略部隊及反恐特勤隊作為劇集背景，講述一眾反恐精英與不法份子掀起連場激鬥的故事。昨日播出後，林子善飾演唐詩詠哥哥喬帶囡一角，經已成功引起熱議，他是次飾演的角色是一名重情重義、任勞任怨，簡直就是一等一的大好人。可是因「一粒子彈」從此失去了一條腿。除了身體殘缺外，在職場上還要受到上司欺凌，相信這次演出對其而言在情緒及體力均是考驗。
隱形戰隊｜林子善入行已被一哥賞識
林子善是透過拍攝電影而入行。他自小讀書成績不算太好，但人際關係相當好，原本一心打算投考防員，但天生愛搞笑，最終決心報名參加《喜劇之王》訓練班。經過多輪面試，林子善最終成功入圍。在電影中飾演古惑仔洪爺，跟周星馳有不少對手戲，是一個戲份較為重的角色之一。
其後，在電影《洪興大飛哥》林子善首次擔任男一，亦有幸跟黃秋生多位大前輩合作。他本人對此感到十分感恩，直言多年來生命中出現了不少貴人相助，若果沒有周星馳、田啟文、李力持，等大前輩，他無法如此順利踏入演藝圈。
隱形戰隊｜林子善曾為求生計學習打碟做DJ
對比許多新人來說，林子善的入行經過及演出機會都比其他人多。雖然出演星爺多部電影《喜劇之王》、《少林足球》、《功夫》後，亦有機會出演其他拍攝工作，惟周星馳產量不算多，使林子善工作量大減，最後為求生計投身 Disco 界學習打碟。不過，林子善對演戲的熱誠從未減退，一直渴望加入 TVB 拍劇。他曾尋求好友李思捷「搭路」卻無果。或許冥冥中自有主宰，黃子華有年回大台拍攝《奸人堅》，親自點名請林子善飾演「下靶位」的角色，因而正式加入大台。
隱形戰隊｜林子善人緣超好 因拍劇組成《鐵馬家族》
林子善向來人緣十分好，在圈子認識了不少好友。最為著名一定是跟鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂、唐詩詠合作拍攝劇集《鐵馬尋橋》而組成「鐵馬家族」，大家更以兄弟姊妹相稱。林子善當年結婚，所有「兄弟姊妹」義氣十足組成伴郎團祝賀他結婚。
隱形戰隊｜林子善圈中有名「愛妻號」 貼心幫太太買衛生巾
林子善跟圈外女友董佩欣（Kary）早於2011年開始交往，拍拖多年於2017年開花結果。婚後二人育有一女 Jasmine 小乖乖，自從愛女出生後，完全被女兒可愛模樣深深，更不時在個人社交平台大方分享愛女的照片。
雖則一副有女萬事足的模樣，卻未有因此忽略太太。林子善曾接受訪問大方分享維繫婚姻保鮮秘訣，他表示學習包容對方的缺點外，亦要好好聆聽對方內心的想法。不少夫婦育有小孩後，都會把重心放到子女身上，從而忽略了夫妻間的相處，但是林子善跟太太對於這個問題早已達成共識。二人一有空都會抽起部分時間，享受二人世界。
我真的很愛這女人。
疫情接近3年，不少行業都受疫情影響，林子善亦是其中一人。疫情間他工作演出量大不如前，完全影響到他生活。不過林子善對此非常樂觀，並留言鼓勵大家。當時一直靠太太出錢撐住家庭開支，林子善亦背負照顧女兒的責任，暫時成為「住家男」。有次他更在個人社交平台上上載自己替太太購買衛生巾的短片，他明白不少男士對此感到抗拒，但自己毫不在意，之後更暖心提醒各位男士要注意衛生巾有不同款式，切勿買錯，果然相當窩心！
辛苦老婆成日出錢出力幫我頂住，我哋大家要保持正能量，望疫情快啲過去。
隱形戰隊｜林子善差點錯失良緣
不過林子善跟太太 Kary 曾經歷分手，全因在結婚問題上出現分歧：「我給自己很大壓力，覺得人家父母養到女兒那麼大，你可不可以給到幸福女方呢？我希望婚後太太不用工作，留在家照顧小朋友，是很古舊思想的男人。」分開的一段日子中，林子善嘗試結識其他女生，幸得《鐵馬家族》的兄弟姊妹「點醒」，讓他醒覺決心把 Kary 追回來，最終二人在 2017 年結婚，如今一家三口美滿幸福。
隱形戰隊最新劇情劇透?
由簡曜洋(馬國明飾)、顧家強(陳山聰飾)、喬寶寶(唐詩詠飾)、喬帶囡(林子善飾)曾是反恐特勤隊的「四劍俠」，一次行動的一個錯誤決定，令四人各散東西，後來，一宗無差別殺人事件令...最新劇情劇透詳情請看。
《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，【詳情即睇】，早前劉穎鏇更不慎走光疑露底春光乍洩前更傳陳展鵬扭計加人工被換角，監製文偉鴻親解選角一事。