隱形戰隊｜六大視帝視后鑽石級陣容　陳山聰降「槍」神技震撼眼球

由文偉鴻（Jazz）監製、林麗媚、梁恩東編審的《隱形戰隊》，將接棒《新四十二章》由3月6日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集以警隊中的反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit，簡稱CTRU）及神秘部隊—隱形任務戰略部隊（POTT Phantom Operation and Tactic Team）如何攜手協力卻又明爭暗鬥偵破多宗大型案件為故事骨幹。除有精彩絕倫的動作場面、槍戰、爆破及追逐戲，演員陣容亦達鑽石級，集齊六大視帝視后包括馬國明、陳山聰、陳展鵬、江美儀、唐詩詠及劉佩玥之餘，還有人氣持續上升的劉穎鏇、實力綠葉林子善、歐瑞偉、樊亦敏、伍樂怡、郭子豪、楊證樺及程可為等。

陳山聰喺劇入面係名副其實硬漢子，體能都係達到屈機級數。

陳山聰喺劇入面係名副其實硬漢子，體能都係達到屈機級數。

好給力！

有緊張刺激的個案貫穿全劇之餘，劇集角色之間的關係亦錯綜複雜。原本是好友兼CTRU戰友的簡曜洋（簡Sir、Ocean，馬國明飾）、喬寶寶（唐詩詠飾）、顧家強（Cool Sir，陳山聰飾）及喬帶囡（囡囡，林子善飾），因一顆子彈決裂，四人自始各散東西，及後又因為種種原因再次聚在一起。過程充滿對立及火藥味，更充斥著濃濃的人情味，劇情笑中有淚，緊張之餘不失輕鬆。

原本是好友兼CTRU戰友的Ocean（馬國明）、寶寶（唐詩詠）、Cool Sir （陳山聰）及囡囡（林子善），因為一顆子彈決裂。

唐詩詠今次同馬國明嘅感情關係相當複雜。

今次是馬國明與唐詩詠第五度飾演情侶，但依然有新鮮感，皆因劇中二人除了過氣情侶，更是歡氣冤家，鬥嘴鬥惡毒鬥至出神入化，更以「人渣」及「死八婆」相稱，水火不容。予人感覺斯文嫻靜的詩詠，經Jazz打造後角色性格越趨剛烈，繼在《鐵拳英雄》及《超能使者》後，這次再度跳出框框飾演毒舌頭腦型女警，潑辣倀雞講嘢一輪嘴之餘，性格MEAN得嚟又愛打橫嚟講。至於馬國明這次除了繼續熱血內斂專業外，更多了一份不擇手段，觀眾更可一睹馬明難得一見「流氓」的一面。

兩人原本係熱戀中嘅情侶。

唐詩詠今次飾演毒舌頭腦型女警。

因為發生咗一啲事，唐詩詠同馬國明反目成為仇人，仲成日針鋒相對鬥Mean鬥個你死我活。

相信今次大家會睇到馬國明飾演不一樣嘅角色。

即將開播的《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，還要相當打得。觀乎預告，一眾主角玩槍亦玩到出神入化，不但個個都揸得有型有款，陳山聰在預告片尾部分的「秒速撥走心口和背脊前後兩支槍」的神技，亦是驚為天人。

鑽石級六大視帝視后陣容：劉佩玥。

劉穎鏇（左）同劉佩玥（右）今次喺劇入面不約而同大有睇頭。

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