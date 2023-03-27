TVB新聞小花關可為開IG吸逾千粉絲　激罕曬性感身材竟撞樣劉佩玥

無綫新聞主播關可為（Avery）近日終於開Instagram（IG），雖然目前只得一個Post，但低調開IG的她已經於一日內成功吸到過千粉絲，Avery貼出自己身穿小背心、坐在吉普車車頂的美照，網民就把焦點放在其身材上！



新聞主播關可為（Avery）18年加入無綫新聞部，曾擔任過財經組及港聞組記者，2020年，肺炎爆發初期她曾被調派到武漢採訪，只戴住口罩就要於街頭、藥房、高速公路收費站等訪問當地市民，有網民曾擔心她保護裝備不足，懷疑她是否得罪高層才被派駐疫情重災區。至2022年，Avery正式調任為主播，亦有主持「探古尋源」等環節。

疫情爆發初期，關可為被無綫新聞部調派往武漢採訪，令網民懷疑她是否得罪了高層。（《無綫新聞》截圖）

關可為18年起加入無綫新聞，去年由記者轉為主播。（《無綫新聞》截圖）

Avery好身材曾引起網友討論，不過她一直以來都沒有公開社交平台，至近日終於開設IG！雖然她十分低調，IG暫時只得一個Post，但一日之間已吸引超過1,500人追蹤。

Avery穿貼身衫時，好身材表露無遺，並曾引起網友討論。（《無綫新聞》截圖）

Avery首個帖文一共貼了3張相，是她穿上白色小背心，坐在吉普車頂眺望日出雲海的照片，同為「新聞女神」的梁凱寧留言：「支持關可為！」又有網友讚她靚女及身材好，亦有網民留言說Avery長得有點像藝人劉佩玥。

Avery開IG，首個Post是她去峇里睇日出的美照，有網民指她樣子像劉佩玥。（Instagram@averykhww）