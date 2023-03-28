楊冪一舉動遭網民認定與劉亦菲不和 同另一女神撞衫「被比下去」
撰文：聯合新聞網
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楊冪日前出席陸娛圈盛事「2022微博之夜」，以Alexis Mabille 2023春夏高定系列大紅禮服現身，優雅美貌贏得粉絲盛讚，不過有眼利的粉絲發現一個多月前，身材姣好的美國性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）已經穿過該禮服，瞬間成為熱議焦點，有人覺得美瑾的冶豔、野性以及好身材，更勝楊冪。
楊冪的服裝就有如盛開的玫瑰，成為當晚焦點之一，不過有眼利的網友發現，這件華美禮服其實在今年2月格林美獎（Grammy Awards），初代《變形金剛》（Transformers）女主角、曾榮登美國百大性感女星的美瑾霍絲就曾穿過，雖難免被一起比較，但有部分網友直言美瑾更能撐起這套衣服，不過也有人認為楊冪和美瑾：「一個氣質、一個火辣。」
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另外，此外，楊冪在微博之夜和劉亦菲的尷尬互動也意外成為網友討論的焦點，只見在最後大合照時，劉亦菲先站在台上，而楊冪隨後才上台，她卻怎麼樣都不站到劉亦菲的身邊，一直做手勢要劉詩詩以及走在後頭的Angelababy過去，最後是胡歌直接站在劉亦菲身邊，才終於結束了彼此的尷尬。
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