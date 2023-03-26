粉絲裹棉被捱凍徹夜露宿阻塞通道　微博之夜取消紅地毯儀式

號稱半個娛樂圈的演藝人士都會參加的「微博之夜」，昨日（25日）在上海舉行。然而，原計劃下午舉行的紅地毯儀式被臨時宣布取消，原因竟與一眾粉絲有關？



微博之夜聚集大量明星，3月24日，官方宣布最後一批超強陣容，包括楊冪、劉亦菲、李宇春、易烊千璽、惠英紅、李冰冰、肖戰，還有最終壓軸的張藝謀導演。

3月24日、25日，上海氣溫介乎6℃至11℃。（每日經濟新聞）

為見偶像一面，不少粉絲24日晚上已在會場外抵着寒風露宿守候。根據天氣預報，3月24日、25日，上海的氣溫僅介乎6℃至11℃。

網傳圖片可見，粉絲們身上裹着棉襖，或穿上羽絨服，甚至搭起小帳篷，直接在路邊睡覺。當日，上海浦東警方曾提醒，粉絲應援車輛應避免在場館附近緩行、違停、杜絕妨礙公共交通秩序，呼籲大家共同維護好現場秩序。

出於安全考慮，25日下午，多家明星工作室先後發文呼籲自家粉絲維護公共秩序，盡快有序撤離。

下午4時許，微博之夜官方突然宣布，原計劃下午開始的微博之夜紅毯取消，並提醒一眾粉絲不要在場館附近聚集及逗留，嚴禁場館周邊佔位應援，盡快撤離。

據介紹，「微博之夜」不對外售賣門票，所有到場嘉賓均為定向邀請發放邀請函，不存在出售、轉讓、贈與的可能。

浦東公安治安支隊大型活動管理大隊大隊長程君介紹，票務管理方面採取的各項措施杜絕「黃牛」，受邀嘉賓需提前在指定平台登記綁定身份信息，現場通過身份證核對後方可入場。

事實上，早在3月22日，微博之夜官方曾在微博發文，要求粉絲不要在機場、酒店等公共場所聚集、逗留等擾亂公共秩序的地方。

3月24日晚，上海浦東警方安排人手在場館外圍管控，一旦發現場館周邊有佔位圈地、阻礙道路通行等行為，第一時間引導粉絲前往安全、不影響交通的場地。