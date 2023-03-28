鄭爽爸爸為女兒澄清　爆張恒出軌男方媽媽：我兒子不就出個軌嗎？

內地女星鄭爽因被前夫張恒爆出代孕棄養、逃漏稅風波，重挫演藝事業遭到全面封殺。近日，網上卻流傳了一段疑似她捉到張恒出軌時所拍下的「跪地求饒扯衣」影片，掀起不少網友對他精神狀態存在質疑，認為他是一位瘋子。正當他成為全網焦點之時，鄭爽的爸爸鄭成華再一次在個人微博發長文，以實名舉報他在網絡上製造謠言，還列出三大重要事件為女兒作出澄清，更直言男方似乎有後台支撐，所以在才肆無忌憚對他們一家人作出網爆。

疑似張恒出軌「跪地求饒扯衣」影片。（視覺中國﹑微博截圖）

鄭成華指出與張恒家人見面談話時，原來對方已做好準備偷錄音，當中提及到他有不雅視頻一事，其母親反而不指責兒子，站在她角度更覺得沒有甚麼，他表示：「還說『我兒子不就出個軌嗎？』並說他家有當紀委書記的親屬等。當時我們真是毀掉三觀！出軌原來在他家屁都不算。」還指出他們在錄音上做了一些手腳，導致最後出來的錄音變成是鄭爽棄養。

另鄭成華指出張恒似乎有後台支撐，所以才肆無忌憚對他們一家人作出網爆：「這麼個素人竟然能霸佔熱搜兩天、要說沒有後台，鬼才相信。我老鄭就想要有關部給一個說法，這個素人憑甚麼可以公然復出，上熱搜榜，到底是誰給了他以及他的水軍團這麼大權力？我就想知道究竟誰是這位用戶背後的保護傘？」因為張恒的微博曾經有一段時間被禁言，但後來卻回復正常，微博至今亦沒有被封鎖，令不少網友都甚為不解。

鄭成華實名舉報張恒。（鄭成華微博圖片﹑張恒微博圖片）

張恒曾公開指出鄭爽虐狗﹑偷吃東西等，當時令不少網友都對她不停責罵，但對於這一些事鄭成華指出根本是蠱惑他人的行為，就這一些事作出澄清。他指出所謂虐狗一事，是他一手造成的：「事實是當時他沒有照顧好狗狗，使狗狗從高處給摔下來，當時狗狗慘叫了20多分鐘，整個樓的人都聽見了。」還表示他曾有變態想法：「是否記得你和爽兒說：「你最喜歡給青蛙注水然後從樓上扔下來，這些如果在你曝光孩子之後我們發出去，你想想會怎樣？一會兒說我們棄狗、棄養，現在又說我們虐狗、虐童，你真該歇歇了！」強調要他記住舉頭三尺有神靈這句說話。

鄭成華列出三大重要事件為女兒作出澄清。（微博圖片）

而所謂的偷東西事件，他指出：「我想問問各位網友在超市免費品嘗食品這叫偷吃？」明顯表示鄭爽是給小人陷害的。另外，過去張恒不斷就稅務之事在微博製造話題，指出鄭爽未繳稅務罰款等，但在3 月17日鄭成華就在微博曬出款單收據,表示已繳清稅務罰金，但原來當日他之所以公開是忍無可忍：「我們在跟上海稅務局的同志溝通時得知張恒早已知道我們已交清稅款的事兒了！看到我們不回復就變本加厲，不斷的惡毒攻擊我們，網爆我們，醜惡嘴臉暴露無遺！我們已經不想跟他在網絡上糾纏，實在是忍無可忍，就直接曬出繳款憑證，簡直是逼啞巴說話！」

鄭成華已繳清稅務罰金。（鄭成華微博圖片）

最後鄭成華表示張恒不懂感恩，還一次又一次帶給他們傷害，逼到鄭爽走投無路：「把曾經對你一切都奉獻的甚至於為了你寧可得罪父母的人，你要逼她自殺，你安的是人心麼！你是魔鬼嗎！」接下來他只想好好重新展開生活，不想再同他糾纏下去。

鄭爽﹑張恒仍然在打官司中。（微博圖片）