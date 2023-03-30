鄭秀文拍檔鹽叔暪婚偷食再爆內幕　女粉絲曾墮胎疑趁大婆大肚出軌

早前與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》的YouTube頻道「好青年荼毒室」（下稱荼毒室）創辦人、哲學界KOL鹽叔（楊俊賢），近日公開承認瞞婚偷食女粉絲。事後荼毒室發聲明，指其他成員不能接受鹽叔行為，鹽叔現已煞停荼毒室所有活動。

好青年荼毒室早前與天后鄭秀文合作拍MV，由左至右三位成員分別為豬文、白水及鹽叔。

該位女粉絲今晚（29日）突然於社交平台撰寫千字文，爆鹽叔偷食期間大話連篇，女粉絲更為鹽叔墮過胎！該女粉絲憶述去年5月與鹽叔發展成情侶關係，12月發現鹽叔戴婚戒的舊照，鹽叔當時聲稱已離婚，女粉絲相信男友，故沒有追問下去。

鹽叔曾主持香港電台電視節目《哲學有偈傾》。（電視截圖@香港電台）

及後女粉絲發現男友行蹤可疑，才發現他大話連篇。女粉絲指，有次鹽叔訛稱要慶功，實際是要回家陪伴家人，事後他向女友解釋是因為向父母隱瞞了離婚事實，才與前妻假扮夫妻一同探望父母，卻遲遲未交出離婚證明，後被踢爆是講大話。

最後鹽叔坦白承認沒有離婚，更育有一歲半小朋友，但與太太關係交惡早已分居，惟女粉絲已無法相信鹽叔所言，「我諗佢可能只係想我自願做第三者先咁講。」女粉絲又質疑小朋友真實年紀，指可能鹽叔在太太大肚期間已出軌。

Sammi（中）有份提拔「好青年荼毒室」，更帶住三位成員上電台受訪，網民好奇若Sammi知道鹽叔對婚姻不忠，會有何反應。（IG@sammi_chengsauman）

女粉絲爆曾為鹽叔墮胎，當時鹽叔竟稱因家人失蹤無法陪伴她進行手術，「我終止懷孕時巧合地佢聲稱屋企人失蹤之後搵返入咗醫院，所以冇辦法陪我，要我自己一個面對，但佢有照常去荼毒室開live ，照常出席活動，我休養期間冇見過我連一句慰問都冇。」及後鹽叔更將墮胎一事形容為「大病一場」以搪塞其他荼毒室成員，故他們不完全清楚鹽叔偷食來龍去脈，也是受害者。

鹽叔曾參與「試當真」綜藝節目。（YouTube@ 試當真Trial & Error）

女粉絲表示，近日在她的威迫下鹽叔才願意向其他粉絲交代事件，但期間依然不斷情緒勒索她，「叫天叫地求我原諒佢」。女粉絲最後爆鹽叔已不只一次偷食，今次公開是不希望有其他受害女性出現，並公開了與鹽叔於本月18日的私下對話，對話中鹽叔承諾會給予其他荼毒室成員及粉絲一個交代。

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