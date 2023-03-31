梅啟明自稱冇攞阿梅遺產 一直努力工作：點樣靠阿梅啲錢維生？

已故歌手梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，一度昏迷送院搶救，記者聯絡到身處律敦治醫院的梅啟明，與他視訊，他透露最新傷勢及還原意外情況。而講到坊間很多人都以為他冇返工，單靠梅姐遺產維生，他強烈否認說：「根本我冇攞到佢一分一毫！」指自己雖然71歲但一直都有返工，地盤工、餐廳廚房都肯做，更堅拒攞綜援！



工傷後最新情況 左邊手麻痹

已故歌手梅艷芳（梅姐）的71歲胞兄梅啟明本月24日在銅鑼灣一所餐廳工作時失足跌倒，一度昏迷送院，留院至今近一周。記者昨日（30/3）聯絡到他，取得梅啟明最新留院照，亦有關心其病況。電話中的梅啟明聲線虛弱，並不時咳嗽，他指自己已經好好多，但日前發高燒至39.3度，幸已退燒，亦否認行動不便或中風之說。他說：「行動冇問題，係麻痹，左邊手臂膊頭嗰度麻痹。」

他指自己跌倒時的確昏迷，翌日下午甦醒，昨日終於可落床行幾步，估計兩、三日內出院，並謂：「我啱啱早兩日發高燒，去咗驗血同抽小便，啱啱今日退咗燒，醫生話等埋聽日睇報告。因為我個肺有事，個腦又有啲嘢，佢想我做磁力共振，但係要排期排到下個月18號，所以要出咗院再返嚟做磁力共振。」

梅啟明最新住院照曝光，不時咳嗽的他透露自己剛退燒，但行動冇問題，預計兩、三日後出院，排期下月再照磁力共振。（梅啟明視訊圖片）

強調一直有返工 反問：阿梅啲錢點維生？

梅啟明又還原意外情況，指自己在廚房做炒鑊，人手長期不足，明明8個人的工作，只得5個人做，他解釋：「我舊年8月中開張做到依家，生意好忙，我又要炒嘢、又要蒸飯、又要打飯、又要切嘢，忙緊嘅時間冇諗咁多，炒完嘢就攞飯去打飯，攞飯嘅時間跣親。」

意外的新聞爆出後，有網民就驚訝梅啟明原來有返工，不符眾人心目中「遺產KOL」的人設，他表示自己根本一直有返工：「我一路都有返工，做散工、冇做長，呢間做得最長，一直都有，唔係我點生存呀？」他強烈否認靠梅姐的錢維生，並說：「阿梅啲錢點維生呀？講難聽啲，根本我冇攞到佢一分一毫！點樣靠阿梅啲錢維生？（有人誤解你？）梗係，有人喺度抹黑又有，乜都有。」

因工傷身處醫院的梅啟明表示自己一直有返工，冇用梅艷芳錢，更反問：「阿梅啲錢點維生呀？」

70歲照返地盤工 堅拒攞綜援

71歲的梅啟明早已過了退休年齡，但他指自己一直都自食其力，去年還有做地盤工，要爬上爬落、髹油搬鐵、斬草斬樹等，又透露冇退休金，梅啟明問：「去邊度搵退休金嚟啊小姐？退休金你做嘢做到退休，政府工嗰啲就有啫。」他現居於女友家，透露每月收入約2萬元，除了照顧女友，還要供養13歲的兒子，指：「咁都要負擔㗎！」講到現時發生意外，出院會否去返工，他坦言自己手停口停，但詳細情況要跟僱主商討。

即使年紀大又發生完工業意外，梅啟明稱自己堅持不攞綜緩，他說：「綜援嗰啲我哋唔攞㗎！有手有腳，使乜攞綜援喎！我一路都冇停！」

梅啟明指自己有手有腳，堅拒攞綜援。（資料圖片）

不憤梅姐錢被侵吞 因國安法變敢言

除了為好食懶飛和貪錢的形象平反外，梅啟明指自己最不服氣就是官司拖了這麼多年：「我唔服氣，阿梅辛辛苦苦搵返嚟嘅錢，點解俾呢啲人吞晒？呢個我最唔服氣嘅一樣嘢！如果佢將啲錢捐咗畀慈善機構，我就開心，你明唔明？可以幫到人，但依家俾啲魔鬼呃晒、謀晒，所以我咪唔服氣！」

官司持續十幾年，他直言以前不敢出聲，但現在他聲大大，梅啟明表示：「上年啲記者都問過我，點解嗰時唔講依家講，我話因為嗰陣時仲未有國安法，所以我依家講嘢就係咁大聲！依家有國安法我就唔驚，你明唔明？啲黑暗嘢未行到嗰度唔知，但難聽講，依家佢哋嘅所作所為全部一目了然清楚晒。」