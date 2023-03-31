梅啟明專訪｜被禁見梅媽兩年　力數看護阻聯絡3宗罪：出院就炒佢

已故天后梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，一度昏迷送院搶救，記者聯絡到正留醫的他，除了透露最新傷勢外，亦為梅媽（梅覃美金）遭看護封鎖消息而感到氣憤。梅啟明指看護禁止梅媽跟自己聯絡，母子已兩年冇見面，並力數看護封鎖消息、偷錢、待薄梅媽等三宗罪，稱看護長期恐嚇梅媽及謊稱梅媽老人癡呆與失憶等，自己出院後一定會立即解僱她！



已故歌手梅艷芳（梅姐）的71歲胞兄梅啟明本月24日在銅鑼灣餐廳工作時失足滑倒，一度昏迷送院，留院至今近一周，現時清醒。記者昨日（30/3）聯絡到他，關心其病況時，梅啟明愈講愈勞氣，指長居於聖保祿醫院的梅媽（梅覃美金）被看護禁止與外界聯絡，無法得知他昏迷入院一事，他說：「我昏迷咗兩日阿媽都唔知，昏迷嗰陣警察同醫生都有打畀阿媽，阿媽喺聖保祿，都唔知我入咗醫院，俾嗰個近身私家看護截咗，佢話阿媽失憶有老人癡呆，唔話畀阿媽聽，阿媽根本唔知幾精靈。朋友睇到新聞，打電話畀阿媽，佢先知道呢件事。」

梅啟明身處公立醫院，梅媽則在聖保祿醫院，他指看護力阻自己跟梅媽聯絡，即使日前昏迷，梅媽都無法知情，幸好現時自己的女友已成功探望梅媽。（梅啟明視訊圖片）

斥梅媽看護封鎖消息 曾想探病遭醫院趕走

梅啟明說近日梅媽終於聯絡到他，自己女朋友亦日日走去探對方，被問為何看護冇阻止女友，他說：「佢都阻止唔到㗎啦，根本阿媽嗌我女朋友去嘅，看護6點收工，我女朋友6點幾7點先去，買幾百蚊生果去探老人家。阿媽嗌兩個工人行開，同佢講好多嘢，話有人要脅住佢，咁嘅情況我一路都知，呢個人我今次出去一定要炒佢！」

梅啟明力斥看護封鎖消息、截斷電話，又阻止兩母子見面，自己上次見梅媽已是前年的事，即使去到醫院都被保安等聯手趕走，他稱：「佢一路封鎖晒電話冇聽冇剩，我去到醫院，醫院又話佢唔喺度，連醫院都瞞騙埋，你知道嘛？我鬧過醫院㗎，我話你依家包庇，你知唔知你做緊乜嘢？你一間私家醫院，係咪先？佢唔畀我入就冇計啦，佢仲搵『實Q』趕我添，我去到聖保祿，後尾咪Call差人囉，我話最好你Call差人添呀！」他指女友以前每星期都同梅媽打麻將，不過因為看護阻止梅媽聯絡外界，已經兩年冇打牌。

梅啟明在醫院休養，但仍勞氣力數梅媽看護三宗罪。（資料圖片）

指控看護中飽私囊 刻薄梅媽伙食差

除此之外，梅啟明指摘看護手腳唔乾淨、將梅媽每月的生活費中飽私囊，他說：「每個月阿媽去銀行攞錢，廿萬，每一次返去數，就唔見咗錢嘅。（邊個攞錢？）阿媽同看護去攞，好彩啲錢唔係畀工人揸，如果畀工人揸就懷疑工人，但阿媽返到去就直接數，冇經工人手，即係唔關工人事囉。好多次㗎喇，看護依家特登用啲說話想人哋真係當佢老人癡呆、冇記性，呢啲手段呃唔到人。」

他又控訴看護每月出幾萬蚊糧，卻待薄梅媽，只給她食腐乳白粥，梅啟明指：「你身為一個看護，喺聖保祿醫院入面有兩個工人，加埋佢三個人，有咩理由畀腐乳送粥畀阿媽食？」講到梅媽住私家醫院，理論上很好伙食，他就稱梅媽不太喜歡私院伙食，自己認為看護有責任為梅媽預備營養餐：「你做看護應該知道老人家要食營養嘢，食咩嘢先有力㗎嘛，你要攞個心出嚟做嘢，係咪要咁？啱唔啱？何況你有𢭃人工，你係咪有居心喺度！」

梅啟明表示很不滿看護手腳不乾淨、私吞梅媽生活費，並且在膳食上待薄梅媽。（視覺中國）

出院即炒看護 稱梅媽怕被看護換藥啞忍多年

梅啟明指該看護已照顧梅媽達7、8年，既然他如此不滿對方，何不解僱對方？梅啟明表示看護由法庭委派，每月從梅媽的廿萬生活費中出糧數萬元，對方指自己是由法庭聘任，不能解僱，甚至恐嚇梅媽令她因而忍受及敢怒不敢言，梅啟明說：「如果你做錯犯規，乜嘢都要照炒啦，係咪呀？佢成日恐嚇阿媽，阿媽驚佢特登畀啲唔啱嘅藥佢食，佢做護士佢知㗎嘛，邊啲安眠藥、乜乜藥、傻仔藥，佢知㗎嘛，唔好講話毒死佢啦，食到佢瘟瘟沌沌都得啦，嗰時真係瘟瘟沌沌喇，唔係假喇。呢樣最驚，所以佢唔夠膽出聲！」他稱看護常對外間講到梅媽老人癡呆，神智不清，但據自己了解真相並非如此。

梅啟明稱梅媽怕看護會把藥換成懵仔藥、安眠藥等，所以一直忍受對方。（梅啟明視訊圖片）

梅啟明預計兩、三日後可以出院，他很希望去聖保祿醫院探梅媽：「去我梗去！但係會唔會有咩變化，我就唔知。」出院後另一件要事，他說是第一時間出信解僱看護，更要叫齊警察和記者，他說這是為了梅媽著想：「解決佢（看護）啊正式，唔係阿媽點樣咩啫？個人邊度有精神？邊度有營養？我都想佢長多幾年命啊嘛！」他又表示：「我解僱佢嘅理由，我會寫晒出嚟，到時我會畀晒記者你哋，我要用一個理由先可以解僱佢㗎嘛，我嘅理由係好充分，如果佢唔咩，我就報警搵埋差人嚟做嘢。上庭佢都唔夠膽同我上啦，佢點敢同我上？個心虧，同埋咁樣做嘢法點得啫？佢可能都呑唔少！」