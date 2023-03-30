素海霖AV處女作面世　拍片歡迎楊潤雄觀賞及留言：唔使出信㗎

香港首個AV女優素海霖（藝名：繪麗奈）已成為新一代偶像，其出道處女作將於明日（31/3）面世！早前網上流傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄出信恭賀她的假消息，素海霖今日在海旁拍片，歡迎局長觀賞自己作品，更向對方喊話：「可以留言畀我，唔使出信㗎！」



首個港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈）出道，成為全城熱話，其IG追蹤人數已逼近20萬，更有網民稱她是「香港之光」！當素海霖出道的新聞刊出後，網上曾流傳文化體育及旅遊局局長楊潤雄出信恭賀她的「新聞稿」改圖，局方及後澄清絕無發出新聞稿，並已報警處理。

素海霖（藝名：繪麗奈）的AV作品即將有得睇！（資料圖片／關穎賢攝）

楊潤雄其後會見記者時被問起此事，他口窒窒說：「將我同有啲AV嘅……演員……女郎啦，咁叫啦，其實我都唔知依家通常點樣稱呼，連埋一齊話我恭賀佢，得到一啲獎項咁，咁呢個係絕對無呢件事。」

楊潤雄表示冇恭賀過港產AV女優素海霖。（資料圖片／陳葦慈攝）

素海霖（藝名：繪麗奈）剛剛以一身透視裝去到尖沙嘴海旁拍片，宣佈自己的第一套AV作品明日（31/3）就正式面世！她隔空向楊潤雄自我介紹，又歡迎對方觀賞及評價自己作品，素海霖說：「Hello局長，你好，我係繪麗奈，亦都可以稱呼我做Erena，我係AV女優，唔係女郎呀！如果想認識我多啲，我第一套戲31號就面世喇，睇完可以留言畀我，批評或者鼓勵都可以，唔需要出信㗎！」此外，她宣佈4月1日凌晨12點，將在Youtube開直播和大家見面。

素海霖在海旁拍片，歡迎文化體育及旅遊局局長楊潤雄指教其作品。（IG@thisisshl）

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