香港土生土長的素海霖（番號FSDSS-644），成功打入日本成人電影界，成為首位港產日本AV女優，以藝名「繪麗奈Erena」在當地發展，消息一出成為全城熱話。



不論男女，相信對於日本AV這行業都有不同程度的憧憬與幻想，《香港01》專訪素海霖，為大家揭秘現場拍攝情況，另外她亦談到以性感作生財本錢，如何影響人際關係。



素海霖成為首位港產日本AV女優，不少網民表示要貨金支持。（網上圖片）

拍AV比拍電影更大陣仗

素海霖透露現時已完成拍攝兩部AV，回想第一次開工仍覺興奮，形容獲得劇組公主式照顧：「沒想過拍AV如此大陣仗，就算香港拍電影，演員選了一套衣服就一套，最多準備多一套，不會準備幾套，他們準備一卡車的衣服、十幾廿對鞋，場面很震撼；第二，他們很尊重女優，會準備你喜歡吃的食物，那一刻我覺得很感動，感受到被重視。」

素海霖的出道作全程講廣東話，網民笑言睇AV終於不用睇字幕。（影片截圖）

最想拍非三級作品

出道作就跟頂級AV男優清水健做對手戲，素海霖形容是「一份禮物」，大讚對方幽默，拍攝過程相當愉快。自薦入行當AV女優，她表示最大原因是喜歡做愛，將興趣變工作當然是樂事，但在人生規劃裡，這份工作只能維持三至五年：「儲夠錢及知名度，不可能盲目地拍下去，一定要去到一個程度，而且就算我拍AV，都想演出電影及電視劇。」

曾參演電影《#PTGF出租女友》的素海霖認為拍AV不能展現演技，以演出非三級作為目標：「三級與非三級都可以，當然非三級的就最好，因為我覺得拍AV以外的作品才算真正演戲、演員，而且我不希望別人對我有固定形象，想有百變形象給大家看到。」

底線是「三人」

日本AV的題材及劇情繁多，有近乎獵奇式重口味，亦有女性向浪漫風格，江湖傳聞AV女優首次演出前都要填一份表格，闡明自己的底線去到邊，素海霖亦證實真有其事：「一張表格問有什麼不能接受、可以多於幾多個人？屎、尿；能否接受被打，打到什麼程度，打到瘀青、受傷，忘記有沒有了。」

素海霖表示暫時演出都是100%真實反應，因為公司沒有提出特別要求，但她預計未來要加入演技：「觀眾對同一位演員的演出會生厭，所以越來越多額外要求，就需要演技，難道被打都要笑嗎？」所以底線還是可以調整的，惟有些設定就一定不能接受：「知道自己不想要什麼，例如極度虐待、受傷；屎、尿，或者「百人斬」之類，十幾人都不可以，我想我最多接受到三人，包括自己在內，跟爸爸做都不行，因為始終香港有一位父親，我某方面比較傳統，覺得不可以，跟哥哥、弟弟可以，因為現實中沒有，跟爺爺也不太好」。

+ 5

問素海霖最想拍什麼題材，她興奮地說：「去遊行途中被區議員或其他人捉走去…」。（關穎賢攝）

過濾不適合的人

當AV女優最大顧慮相信是人際關係，素海霖講明自己是不婚主義者：「我覺得男朋友會介意好合理、好正常，我希望他真的去了解我內心想法，我常常覺得就算一個人外表有多美麗，很快會生厭，所以雙方一定要精神上很配合，真心喜歡一個人的性格及相處模式，才可以長久」。

素海霖透露女性朋友因為她賣性感相而指指點點甚至絕交，但不快過後還是忠於自己的職業：「因為這樣反而替我過濾不適合自己的人，我靠自己，沒有做傷天害理的事情，不過並非每個人都能理解自己是很合理的」，小編印象最深刻的是，問素海霖拍完第一部AV的感受是什麼，她流露出堅定的眼神說出「人生無悔」四字，別人嗤之以鼻的行業，在她眼中是排除萬難的理想。

重溫Erena「真空散步」圖片：