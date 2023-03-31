63歲車保羅罕拍內地劇已殺青　孖楊紫合作成微博熱搜

現年63歲的車保羅（Paul）近來參加內地綜藝節目《無限超越班》大受歡迎，除了演技精湛之外，其待人態度真誠，獲得不少網友喜愛。人氣急升的他最近更罕有接拍內地劇，與流量女星楊紫合作，單是二人合作的消息已經在微博引來逾1億閱讀量，相當厲害。

車保羅因為《無限超越班》大受歡迎。（微博圖片）

謙虛以「小演員」自居的車保羅，在綜藝節目上表現出色，不吝嗇向後輩傳授演技，態度真誠與新生代演員作交流。而他的表現更吸引流量女星楊紫的關注，原來她是車保羅的粉絲，對於有如此一位分量重的粉絲，他相當開心，曾在微博公開表示：「吳彤（節目導演）還給我轉達了一位楊紫小朋友對我的喜歡，真好！這是個好節目，我很喜歡。」及後她亦隨即留言：「車老師，很喜歡你哦，保重身體，期待你更多的作品。」

車保羅罕拍攝內地劇，與楊紫合作。（車保羅微博圖片﹑楊紫微博圖片）

沒想到車保羅的最新作品就是同楊紫合作，他獲邀參加新劇《199愛》，該劇是一部青春劇集，還有人氣男星范丞丞演出，兩大流量明星的結合勢必會令劇集引起不少關注。而近日車保羅的戲份已拍攝完畢，翻查資料得知他已有近6年時間沒有推出電視作品，對上一部是ViuTV的《詭探》，而他更是極罕有拍攝內地劇，相信是次參演會為他帶來不少話題，演藝事業更上一層樓。

車保羅的戲份已經拍畢。（微博圖片）