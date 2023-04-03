梅啟明預告明出院即搵梅媽兼告看護　不怕被攔截：阿媽叫我去探佢

已故天后梅艷芳（梅姐）的胞兄梅啟明日前在工作的餐廳廚房跣倒，現正留醫律敦治醫院，他向《香港01》記者表示，自己明日（4/4）即將出院，而出院第一件事就是去聖保祿醫院見梅媽（梅覃美金）！早前他在專訪中控訴梅媽的貼身看護封鎖消息，禁止兩人聯絡，即使想探病都被院方攔截，令母子兩年冇得見面。問到會否怕明天再被拒於門外，梅啟明信心十足說：「唔驚，係我阿媽嗌我出院就去搵佢！」而講到兩年前梅媽曾宣佈脫離母子關係，他說只是侄仔從中作梗，梅媽曾跟自己透露冇這回事。



已故歌手梅艷芳（梅姐）的71歲胞兄梅啟明，上月在銅鑼灣餐廳工作時失足滑倒，一度昏迷。日前他接受《香港01》專訪，力數看護三宗罪，指長居於聖保祿醫院的梅媽（梅覃美金）被看護禁止與外界聯絡，無法得知他昏迷入院一事，連警察致電梅媽都被截斷。梅啟明明日（4/4）即將出院，而出院首要任務就是直踩聖保祿見梅媽。

留醫的梅啟明指自己出院後第一件事就是去探梅媽。（梅啟明視訊圖片）

稱不忍梅媽似坐監 斥看護侄仔禁母子聯絡

早前梅啟明曾透露，看護力阻母子見面，他上次見梅媽已是前年，即使去到醫院門口都被院方和保安趕走，但他很有信心明日會順利見到梅媽：「唔驚，因為之前係我阿媽嗌我出院去搵佢。」講到若再食閉門羹會點做，梅啟明說：「我咪去搵護士長落嚟囉，係我阿媽要見我嘛！佢話出院就要去見佢老人家，所以我第一件事就要去見佢。」他亦不擔心院方以病人私隱等理由拒絕探病，並反問：「咩私隱啫？依家老人家喺入面，係佢嗌我嚟嘅，你問佢啦，你嗌護士長出嚟啦！」

梅啟明已經兩年冇見梅媽，但他不怕被醫院攔截。（視覺中國）

問到見到梅媽想跟她講什麼，梅啟明說最主要想知道她的近況，並且要讓梅媽知道看護罪狀，「佢一次又一次截咗啲電話，嗰日差人打電話嚟都截咗，佢仲係咁誤導人我阿媽有老人癡呆，呢啲係刻意嘅中傷，係惡性㗎！」他繼續控訴看護和侄仔：「搞呢啲小動作嚟做乜嘢，令到老人家唔開心，你知佢又有心臟病。講難聽啲，阿媽好似坐監咁，我侄仔有個居心喺度，心地唔好。」

梅啟明日前指自己有手有腳，堅拒攞綜援。（資料圖片）

指梅媽被要脅發聲明母子脫離關係 明日將告看護

梅啟明留院期間，其女友亦成功去聖保祿探望梅媽，梅媽更攬到女友實一實，他形容感覺如像「你終於都嚟喇！」似的，他稱梅媽叫兩個工人行開，跟女友講了很多話。不過，他指這幾天女友又被看護禁止與梅媽聯絡，並謂：「又封鎖晒啦，呢個係我侄仔同阿媽個貼身護士喺度（搞事），尋晚一打去就唔通，就Block咗。電話初初響一兩下，見到係我個冧把，就閂咗。（但你上次話係梅媽嗌你女朋友探佢？）係，所以嗰兩個嘢知道，就唔俾。」

梅啟明將出院。（《東張+》圖片）

梅媽曾在去年2月登報與梅啟明脫離母子關係，聲明指：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」梅啟明其後曾講過是有人冒充其母親發聲明，今日他在訪問再強調：「呢個咪就係我侄仔同貼身護士搞嘢囉，阿媽話冇呢件事，但係佢係俾人要脅住嚟講，根本身邊好多小人，阿媽冇講名，不過我都知道最有能力係邊兩個人啦。（你覺得看護操控住佢？）可以咁講，呢個人深謀遠慮，立心不良。」

梅媽曾登報脫離與梅啟明的母子關係，但梅啟明指母親只是被操控。（資料圖片）

他日前講過出院後要即炒貼身看護，即使對方是法庭聘任，他亦表示要出解僱信，梅啟明指明日另一重要事就是等該看護放工，向她遞上法庭傳票，他說：「聽日我最主要就係要見嗰個貼身護士，佢未放工嘛，佢6點放工，一定會出嚟，我就順便掟我法庭封傳召畀佢。（傳召咩？）告佢囉，我之前已經準備好告票，不過炒佢就係另一樣嘢，我出院後會再搞。」

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